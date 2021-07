[특징주]카카오게임즈, '오딘 질주'로 급등…52주 최고가

[아시아경제 지연진 기자] 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 86,700 전일대비 5,500 등락률 +6.77% 거래량 6,289,546 전일가 81,200 2021.07.16 11:13 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도…코스피 하락 출발외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속코스피 오전 중 오름세 지속…코스닥 연중 최고치 경신 close 가 16일 장 중 9% 넘게 급등하며 52주 최고가를 다시썼다.

카카오게임즈는 이날 오전 10시42분께 전일대비 9.85% 상승한 8만9200원까지 치솟았다. 52주 최고가다. 이 종목은 신작 게임 '오딘: 발할라 라이징'이 구글 앱스토어 매출 1위에 올랐다는 소식이 전해진 이달 2일 27% 넘게 급등한 이후 계속 오름세를 보이고 있다.

이날 급등도 오딘이 기존 모바일게임 시장 강자였던 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 835,000 전일대비 31,000 등락률 +3.86% 거래량 134,333 전일가 804,000 2021.07.16 11:13 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]엔씨소프트, 신작 '블소2' 출시 앞두고 3% 강세 [클릭 e종목] "오딘에 치인 리니지…엔씨 2Q 영업익 전년比 37%↓"'형님 보다 아우'…1등주보다 2등주 수익률 좋네 close 의 인기 모바일게임 ‘리니지M’, ‘리니지2M’보다 높은 매출을 올리고 있다고 분석된데 따른 것으로 풀이된다.

이날 엔씨소프트도 신작 게임 '블레이드&소울2' 출시가 임박한 것으로 전망되면서 전일대비 3% 넘게 오르고 있다.

다만 NH투자증권은 엔씨소프트의 2분기 매출액이 전년 대비 0.2% 줄어든 5398억원, 영업이익은 36.8% 감소한 1320억원으로 전망하며 목표주가를 125만원에서 105만원으로 하향 조정했다.

안재민 NH투자증권 연구원은 "카카오게임즈 ‘오딘’의 성공으로 ‘리니지M’과 ‘리니지2M’의 매출 순위가 하락했고 유저들의 이탈도 나타나며 매출 하락에 대한 우려가 발생했다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr