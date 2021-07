경기도, 日 원전 오염수 방류 저지 공모전 당선작 공개

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 일본의 원전 오염수 무단 방류 저지를 위한 창작 홍보 콘텐츠 공모 결과 당선작 2점을 발표했다.

경기도는 이번 공모에 참여한 435점 중 포스터 작품 2개를 최종 당선작으로 선정했다고 15일 밝혔다.

당선된 포스터 중 하나는 방사능 오염수가 유전자 변형을 일으켜 머리가 두 개가 된 바다 거북이가 어디로 가야 할지 망설이는 모습을 표현한 이지아 양(초등학교 5학년)의 작품이다.

다른 하나는 일본이 안전하다고 주장하는 오염수를 정말 마셔도 되는지 의구심을 나타낸 윤소연 씨의 작품이다.

경기도는 당선작 2점을 비롯해 최종 심사에 올라간 포스터 11개, 캐릭터 1개, 메시지 38개 등 콘텐츠 50개를 사회관계망서비스(SNS) 등에서 홍보 콘텐츠로 활용할 계획이다.

이재명 지사는 이날 페이스북에서 이지아 학생이 그린 포스터를 올린 뒤 "경기도가 할 일은 제 역할을 다하는 것"이라며 "빈틈없는 철통 방어로 정치와 행정의 제1 책무, 국민의 생명과 안전을 지키는 일에 매진하겠다"고 약속했다.

