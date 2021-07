도지코인 공동개발자 "다시는 가상화폐로 안 돌아갈 것"

팔머, 트위터에서 가상화폐 비판

"부자 카르텔이 탈세와 불법 거래에 가상화폐 악용"

[아시아경제 김수환 기자] 가상화폐 도지코인의 공동 개발자인 잭슨 팔머가 트위터를 통해 "부자들의 카르텔이 가상화폐 커뮤니티를 통제하고 경제적 약자들의 돈을 빨아들이고 있다"며 다시는 가상화폐로 돌아가지 않을 것이라고 말했다.

14일(현지시간) 팔머는 이날 트위터에 가상화폐를 비판하는 의견을 올리면서 "종종 '가상화폐로 돌아가겠느냐', 또는 '이 주제에 대해 정기적으로 생각을 공유하지 않겠느냐' 등 질문을 받는데 내 대답은 진심으로 '아니오'다"라고 말했다.

팔머는 트윗에서 "수년간 연구한 끝에, 가상화폐는 본질적으로 조세 회피, 규제 감독 완화, 인위적인 희소성 등을 결합해 가상화폐 지지자들의 부를 확대하기 위해 만든 우파적 초자본주의 기술이라고 믿게 됐다"고 말했다.

이어 "가상화폐 팬들은 탈중앙화 금융 시스템을 내세우며 대형은행에 대한 공정한 대안이라고 주장한다"면서도 "사실 가상화폐는 부자들의 강력한 카르텔에 의해 통제되고 있다"고 지적했다.

팔머는 또 "가상화폐는 오늘날 자본주의 체계의 가장 나쁜 부분을 다 가지고 있다"며 그 예시로 부패, 사기, 불평등 문제 등을 거론했다. 그는 이어 "가상화폐는 소프트웨어를 이용해 일반인들의 피해를 방지할 각종 감시·감독 체계를 기술적으로 제한하고 있다"고 비판했다.

그는 또 다른 트윗에서 가상화폐 업계는 수상한 비즈니스 연결망과 인플루언서, 유료미디어 등을 이용해 재정적으로 절망적이고 순진한 사람들의 돈을 빨아들일 수 있는 '벼락부자 되기' 같은 깔때기 같은 것을 만들었다고 비난했다.

팔머는 이어 "이런 '금융 착취'는 가상화폐 이전에도 있었다고 인정하지만 가상화폐 산업은 여전히 가상화폐에 참여하는 일반인들에게 피해를 주고 있다고 믿는다"고 강조했다.

그는 마지막으로 "새로운 기술이 세상을 더 나은 장소로 만들때도 있지만, 부정적인 사회적 영향을 미칠 때도 있다"고 덧붙였다.

CNBC는 도지코인의 다른 공동개발자인 마커스도 트윗을 통해 "팔머의 주장은 대체로 타당하다"며 동의의 뜻을 표했다고 전했다.

마커스는 "가상화폐 공간에는 끔찍한 사람들이 많다. 그(팔머)가 가상화폐에 대해 부정적으로 느끼는 것을 완전히 이해한다"며 "나는 그의 관점을 이해하고 우리 둘 다 이 모든 것의 부정적인 면을 봤다"고 말했다.

도지코인은 소프트웨어 개발자인 팔머와 빌리 마커스가 2013년 재미 삼아 만든 가상화폐다. 당시 인터넷 밈(meme·인터넷에서 유행하는 사진이나 영상)의 소재로 인기를 끌었던 일본 시바견 '도지'가 화폐 마스코트가 됐다.

도지코인은 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트위터에서 잇따라 언급하는 등 화제가 되면서 지난 7~8개월 사이에 수백배 상승했다가 하락하는 현상을 보였다.

