이동훈 "정권 공작" 주장에… 이준석 "당 차원 진상규명 착수"

[아시아경제 박준이 기자] 가짜 수산업자로부터 금품을 받은 혐의를 받는 이동훈 전 조선일보 논설위원이 여권 인사로부터 회유를 받았다는 주장을 한 데 대해 이준석 국민의힘 대표가 "당 차원에서 즉각적인 진상규명에 착수하겠다"고 밝혔다.

이 대표는 13일 페이스북에 "충격적인 사안이다. 정권을 도우면 없던 일로 해주겠다고 회유를 했다니"라면서 이같이 말했다.

윤석열 전 검찰총장의 대변인을 맡았던 이 전 논설위원은 이날 경찰 조사 직후 취재진과 만나 한 여권 인사가 자신을 찾아와 윤 전 총장을 배신하고 정권을 도와주면 사건을 무마해주겠다는 회유를 받았다고 주장했다.

그는 "여권 정권의 사람이라는 사람이 찾아온 적이 있다"면서 "Y(윤 전 총장)을 치고 우리를 도우면 없던 일로 만들어주겠다는 말을 했다"고 했다. 그러면서 '안하겠다, 못하겠다 했다'고 말한 이후 "얼굴과 이름이 언론에 도배가 됐다"고 했다.

이어 일련의 상황에 대해선 "공작"이라고 강조했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr