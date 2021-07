관광공사, 국립공원공단과 안전한 국립공원 탐방 위해 협력

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사는 13일 국립공원공단과 공사 원주 사옥에서 ‘국립공원 관광활성화 및 안전 탐방을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 안전한 국립공원 탐방 환경을 조성하고 인근 관광지와의 연계를 통해 국립공원 탐방여행을 활성화해 지역 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여하는 데 목적을 두고 있다.

관광공사는 국립공원과 인근 관광지를 연계해 관광코스와 상품을 개발하고 국내·외 트레킹 동호회 회원 등 유망시장을 대상으로 홍보·유치 활동을 벌인다. 아울러 국립공원 콘텐츠를 국내외 관광 홍보소재로 활용하고 국립공원 내 관광안내표기에 대한 번역·감수도 지원하게 된다. 공단에서는 방한 외국인을 위해 외국어(영어, 일어, 중어) 가능 안전산행가이드 인력을 신규로 양성한다. 또 안전산행가이드 운영 시스템을 고도화하는 등 도보여행 상품개발을 위한 각종 지원활동을 펼치게 된다.

양 기관은 휴가철 코로나19 감염 예방을 위해 국립공원을 찾는 탐방객을 대상으로 안심여행 홍보물 상영과 안내책자 배포 등 안심여행 캠페인을 진행하기로 했다.

안영배 관광공사 사장은 “국립공원은 코로나19로 도심에서 벗어나 자연을 둘러보며 도보여행을 즐기는 중장년 세대 뿐 아니라 최근엔 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 수요도 늘어나고 있는 추세”라며 "국내외 관광객이 보다 안전한 환경에서 자연과 함께 하는 도보 여행을 즐길 수 있도록 공단과 지속적으로 협력해 나갈 것”이라고 말했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr