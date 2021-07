함양군, 50대 대상 코로나19백신 사전예약 시작

50대 3분기 코로나19 예방접종 위탁의료기관에서 접종 시작



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 질병관리청의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방접종 7월 시행계획에 따라 50대 군민을 대상으로 백신 예방 접종을 한다고 12일 밝혔다.

이번 접종 대상은 50~59세로 나이별 위충증 비율 등 위험성을 고려해 50대 장년층이 우선 접종 대상자로 선정됐다.

접종 일자는 백신 도입량과 시기를 고려해 55∼59세 대상자는 오는 26일부터 8월 7일까지, 50∼54세는 8월 9일부터 8월 21일까지 선택한 위탁의료기관에서 본인이 예약한 일자에 접종받으면 된다.

모더나 백신의 경우 2회 접종이 필요하며, 1차 접종을 받은 일로부터 4주 뒤에 자동으로 2차 접종이 예약된다.

서춘수 함양군수는 “관내 위탁의료기관과 협력하여 신속하고 안전한 백신 접종을 할 수 있도록 철저히 준비하겠다”며 “일상 회복을 위한 지역사회 집단면역 형성을 위해 대상자별 시기에 맞추어 백신 접종에 적극적으로 참여해주실 것을 당부한다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr