GS리테일, 제주항공과 MOU 체결…기내식스틱피자 등 협업상품 출시

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일과 제주항공은 8일 신상품 개발 및 공동 마케팅을 위한 업무협약(MOU)을 체결한다고 밝혔다.

이번 업무협약은 ▲신규 컬래버레이션 상품 기획 및 개발 ▲공동 기획 상품의 전략적 마케팅 및 홍보 ▲공동 ESG(환경·사회·지배구조) 활동 기획 및 진행 등을 주요 골자로 한다.

GS리테일은 여름 휴가철에 맞춰 기내식스틱피자, 제주당근주스, 제주청귤모히또 등 제주항공과 어울리는 6종의 신상품을 출시하고 GS25 편의점에서 제주에어 탑승권 결제를 대행하는 서비스까지 빠르게 선보인다.

또한 제주항공 이용객을 대상으로 GS25에서 사용할 수 있는 할인쿠폰, 구독서비스 이용권을 제공하고 제주항공과 공동 제작한 생분해재생봉투를 제주도에 있는 GS25에 전달하여 점포에서 친환경 봉투가 사용될 수 있도록 하는 친환경 캠페인도 진행할 계획이다.

오진석 GS리테일 편의점사업부장(부사장)은 “GS리테일이 제주항공과 업무협약을 맺게 돼 큰 영광이자 앞으로의 기대감이 크다”면서 “고객분들에게 새로운 상품과 차별화된 서비스를 제공할 수 있도록 양사가 시너지 효과를 발휘하는데 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr