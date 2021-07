개인 매수세에…코스피 장초반 3300 회복

코스닥 상승 출발했지만…하락 전환

[아시아경제 공병선 기자] 개인 매수세에 코스피가 장 초반 3300을 다시 돌파했다. 코스닥은 상승 출발했지만 하락 전환됐다.

6일 코스피는 전 거래일 대비 0.07%(2.23포인트) 상승한 3295.44로 장을 출발했다. 이날 오전 9시1분 3305.94까지 오르기도 했다.

개인 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 개인은 174억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 86억원, 94억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 건설업의 상승폭은 1.67%로 가장 컸다. 이어 운수창고(0.75%), 운수장비(0.68%), 전기전자(0.66%), 기계(0.63%) 순으로 올랐다. 의약품(-2.02%), 은행(-0.46%), 철강금속(-0.26%), 섬유의복(-0.07%)은 떨어졌다.

상승한 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 732,000 전일대비 10,000 등락률 +1.39% 거래량 81,589 전일가 722,000 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고소형 배터리, 제2의 전성시대…웨어러블 IT·BoT로 적용 확대코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신 close 의 상승폭은 1.80%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 1,500 등락률 +1.22% 거래량 325,608 전일가 123,000 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 상반기 생산성 격려금 '기본급 100%' 지급경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치 close (0.81%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 89,200 전일대비 300 등락률 +0.34% 거래량 362,071 전일가 88,900 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 현대차그룹-로드아일랜드디자인스쿨, 미래도시 디자인 공동연구경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 [타볼레오] 회장님車가 젊어졌다…기아 K9 회춘의 비결은 close (0.79%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 800 등락률 +1.00% 거래량 2,912,399 전일가 80,400 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 메모리·가전사업부에 '상반기 성과급' 기본급 100% 지급경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치 close (0.62%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 236,500 전일대비 500 등락률 +0.21% 거래량 96,600 전일가 236,000 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 현대차그룹-로드아일랜드디자인스쿨, 미래도시 디자인 공동연구현대차, 여름맞이 4박5일 '렌털 시승' 이벤트경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 close (0.42%) 순이었다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 268,500 전일대비 4,500 등락률 -1.65% 거래량 177,252 전일가 273,000 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치 close (-1.65%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 872,000 전일대비 2,000 등락률 +0.23% 거래량 41,085 전일가 870,000 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점 close (-0.46%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 860,000 전일대비 7,000 등락률 -0.81% 거래량 14,948 전일가 867,000 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점 close (-0.46%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 411,500 전일대비 1,500 등락률 +0.37% 거래량 113,249 전일가 410,000 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고 close (-0.24%)는 하락했다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 1,500 등락률 +0.96% 거래량 678,928 전일가 157,000 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 카카오엔터테인먼트, 美 법인 주식 4068억원에 추가취득카카오엔터테인먼트, 美 계열사 주식 3741억원에 추가취득경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 close 는 보합을 나타냈다.

같은 날 코스닥은 전 거래일 대비 0.03%(0.27포인트) 상승한 1047.60으로 거래를 시작했다. 하지만 9시4분을 기점으로 하락 전환됐다.

외국인과 기관의 매도세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 623억원, 100억원을 순매도했다. 개인은 728억원을 순매수했다.

약세를 보인 업종이 다수다. 제약의 낙폭은 0.84%로 가장 컸다. 이어 유통(-0.71%), 기타서비스(-0.70%), 섬유·의류(-0.62%), 운송(-0.39%) 등 순으로 떨어졌다. 통신서비스(1.24%), 정보기기(0.69%), 출판·매체복제(0.61%), 일반전기전자(0.51%), 디지털콘텐츠(0.14%) 등 순으론 올랐다.

하락한 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 165,600 전일대비 2,300 등락률 -1.37% 거래량 81,636 전일가 167,900 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점 close 의 낙폭은 2.03%으로 가장 컸다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 115,000 전일대비 1,600 등락률 -1.37% 거래량 188,373 전일가 116,600 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점 close (-1.29%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 94,700 전일대비 1,600 등락률 -1.66% 거래량 112,850 전일가 96,300 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 코스닥 연고점 경신, 바이오가 이끌었다코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감 close (-1.14%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 79,100 전일대비 3,100 등락률 -3.77% 거래량 696,586 전일가 82,200 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점 close (-0.85%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 188,000 전일대비 1,000 등락률 -0.53% 거래량 30,703 전일가 189,000 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신25살 코스닥 장중 최고치 팡파르코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신 close (-0.79%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 77,100 전일대비 1,100 등락률 +1.45% 거래량 2,619,097 전일가 76,000 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치“카카오” 지금 들어가도 될까요?골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점 close (-0.53%) 순으로 하락했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 79,400 전일대비 1,300 등락률 -1.61% 거래량 258,718 전일가 80,700 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신 close (2.60%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 217,200 전일대비 2,000 등락률 +0.93% 거래량 39,264 전일가 215,200 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신25살 코스닥 장중 최고치 팡파르코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신 close (1.67%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,300 전일대비 500 등락률 +1.48% 거래량 316,755 전일가 33,800 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감 close (0.30%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 355,900 전일대비 5,600 등락률 +1.60% 거래량 2,513 전일가 350,300 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망" close (0.11%)는 상승했다.

