이스라엘, 코로나19 재확산조짐에 "면역증명서 부활 고려"

[아시아경제 이현우 기자] 이스라엘 정부가 코로나19 델타 변이바이러스에 따른 재확산 조짐이 나타나면서 앞서 해제했던 면역증명서 확인 등 방역조치 부활을 고려하고 있다고 밝혔다. 전세계에서 가장 높은 백신 접종률을 보이는 이스라엘이 방역조치 강화에 나서려는 움직임을 보이면서 다른나라 방역당국들도 긴장하고 있다.

4일(현지시간) 타임스오브이스라엘 등 현지언론에 따르면 나프탈리 베네트 이스라엘 총리는 이날 각료회의에서 "국민의 협조가 이뤄지지 않고 코로나19 감염률이 계속 악화하면 '그린패스'를 통한 제한조치 복원을 고려할 것"이라고 밝혔다. 그린패스는 이스라엘에서 접종완료자 및 감염 후 회복자 등에게 발급하는 면역증명서를 뜻한다.

이스라엘 당국은 앞서 그린패스 제도를 통해 백신 미접종자 등의 공공장소 출입을 제한하는 방역조치를 실시해왔다가 백신접종률이 크게 올라가자 지난달 초 해제한 바 있다. 이후 지난달 15일 실내 마스크 착용 의무도 해제했으나 델타 변이 확산이 심해지면서 최근 확진자 수가 급격히 늘어 하루 300명대 안팎까지 치솟았다.

앞서 지난 2일 확진자는 326명이었으며, 안식일 휴일인 3일에도 확진자수가 185명에 달해 방역당국이 긴장하고 있다. 일부 전문가들은 이전과 같은 방역조치가 시행되지 않을 경우 앞으로 2주 내에 일일확진자 수가 1000명대까지 치솟을 수 있다고 경고한 것으로 알려졌다.

