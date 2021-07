[아시아경제 부애리 기자] 방송인 임백천씨가 3일 코로나19 확진을 받으면서, 국민의힘 대변인 선발을 위한 토론 배틀도 영향을 받게될 가능성이 생겼다.

국민의힘 대변인 선발 토론배틀인 '나는 국대다'에는 임씨의 부인인 김연주씨가 참가하고 있다.

김씨는 코로나19 검사 결과 음성인 것으로 알려졌다.

국민의힘은 오는 4일 '나는 국대다' 토론배틀 결승전을 연다.

국민의힘은 김씨가 자가격리를 해야할 경우 화상회의로 결승전을 치르는 방안도 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr