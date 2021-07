2일 서울 중구 플라자호텔에서 열린 '국민연금기금운용위원회'에서 한 시민들이 권덕철 보건복지부 장관에게 장애인탈시설지원법 제정을 촉구하는 피켓시위를 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

