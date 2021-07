김두관 "국회·청와대 이전 통해 계획대로 '세종시 행정수도' 완성"

2003년 행자부 장관으로 신행정수도특별법 추진

"국회 완전 이전· 청와대 이전 추진"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선후보 김두관 의원이 1일 공식 출마선언 후 첫 행보로 세종시 국회이전 부지를 찾고, "국회 완전 이전과 청와대 이전을 통해 세종시를 첫 계획대로 완성할 것"이라고 말했다.

이날 김 의원은 세종의사당 설치에 관한 국회법 처리가 6월 국회에서 무산된 점을 아쉬워하며 "국가지도자와 당 지도부의 강력한 의지가 없으면 균형발전은 불가능하다"고 지적했다.

그러면서 "균형발전에 대한 강력한 의지가 있는 대권후보는 김두관 뿐"이라고 말했다.

김 의원은 지난 2003년 노무현 정부의 행정자치부 장관으로 신행정수도특별법 입안을 주도했다. 당시 이석연 변호사의 위헌 소송으로 헌법재판소에서 법안이 제동됐고, 이후 행정중심복합도시로 추진됐다. 김 의원 측은 "사실상 노무현 대통령과 함께 세종시를 탄생시킨 주역"이라고 설명했다.

이날 김 의원은 공식 출마선언을 통해 5메가시티, 2특별자치도의 '5극2특 체제'로 나라를 재구성해야 한다며 강력한 지방분권에 대한 의지를 드러냈다.

김 의원은 "그 중에서도 세종시는 균형발전의 초석"이라며 "행정수도를 시작한 제가 행정수도를 완성하겠다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr