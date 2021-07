전남도교육청, 제6기 주민참여예산위원회 ‘출범’

인사 50명 위원 참여, 2년 임기 활동 시작

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 1일 청사 2층 대회의실에서 주민참여예산위원 50명이 참석한 가운데 ‘전라남도교육청 제6기 주민참여예산위원회 위원 위촉식 및 제1차 회의’를 개최했다.

이날 위촉장을 받은 주민참여예산위원은 지난 5월 22개 시·군별로 공개모집 절차에 따라 선발됐다. 이들은 앞으로 2년의 임기 동안 주민 의견을 수렴·집약하고, 예산편성 방향에 대한 의견을 제시하는 역할을 하게 된다.

제6기 주민참여예산위원회는 이날 위촉장 수여식 후 임원을 선출하고, 분과위원회를 구성한 뒤 역량 강화 연수의 시간을 가졌다.

장석웅 교육감은 “주민참여예산위원회가 소통과 협력의 교육자치 실현을 위한 중추적 역할을 수행할 것으로 기대한다”며 “임기 2년 동안 새로운 전남교육의 미래를 연다는 사명감으로 책무를 성실히 수행해달라”고 당부했다.

전남도교육청은 재정 민주주의 실현을 위해 주민참여예산제도를 지난 2010년부터 시행하고 있으며, 교육 수요자인 학부모, 교직원, 전남도민의 의견을 적극적으로 수렴해 예산편성에 반영하고 있다.

