속보[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 예방접종 대응 추진단은 '7월 예방접종 시행계획'을 1일 발표했다.

해당 계획에 따르면 고등학교 3학년 학생과 고등학교 교직원 64만여명은 오는 19일부터 30일까지 예방접종센터에서 화이자 백신을 접종받는다. 이들에 대한 사전 예약은 학교별 일정 조율을 거쳐 이뤄진다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr