은성수 금융위원장 "씨티은행 가능하다면 통매각 희망"

가상화폐 실명계좌 발급 이슈…"은행이 알아서 판단할 문제"

[아시아경제 김진호 기자] 은성수 금융위원회 위원장은 1일 한국씨티은행 매각과 관련해 '통매각'을 희망한다고 밝혔다.

은 위원장은 이날 국회 정무위원회 전체회의에 참석해 씨티은행 현안을 묻는 배진교 정의당 의원 질의에 "가능하다면 통매각을 통해 고용이 유지되고 소비자 피해를 최소화한다는 부분에 대해선 사측과 노동조합도 동의할 것"이라며 "금융당국 역시 희망하는 부분이다"고 답했다.

이어 "다만 문제는 '통매각이 가능하냐'인데 사측이든 노측이든 당국 도움이 필요하다면 법이 허락하는 한에서 돕도록 노력하겠다"고 말했다.

씨티은행은 현재 매각을 위해 복수 금융사들로부터 인수의향서를 접수한 것으로 알려졌다. 통매각이 원칙이지만 힘들 경우 분리매각도 검토할 수 있다고 밝힌 바 있다.

은 위원장은 가상화폐 거래소의 실명계좌 발급 등과 관련해 은행의 부담이 크다는 윤창현 국민의힘 의원 지적에는 적극 반박했다.

은 위원장은 "자금세탁 부분에서 1차 책임은 은행에 있다"며 "당국에서 이래라저래라 개입하는 것이 아니라 미국 당국에서 은행이 쓰러질 만큼 엄청난 페널티를 물다 보니 은행이 알아서 조심하는 것"이라고 말했다.

그러면서 "그럼 (실명계좌 발급을 위해) 어떤 은행을 가야 되냐 하면 준비된 은행을 가야 한다"며 "충분히 감당할 수 있다고 생각하면 받아줄 것이고 잘못했다가 쓰러지겠다 싶으면 못하는 것이다. 그 정도도 판단할 수 없다면 은행은 은행업무를 하지 말아야 한다"고 덧붙였다.

코로나19 대출 만기연장 및 이자상환 유예조치를 다시 연장할 것이냐는 민병덕 더불어민주당 의원 질의에는 "앞으로 방역 상황이 어떻게 되느냐가 큰 관건"이라고 답했다.

