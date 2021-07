공중위생업소 서비스 수준 관리 강화에서 휴가지 밀집도 완화까지

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 여름 휴가철을 대비해 9월 17일까지 숙박업소 2900여개를 대상으로 지도·점검을 한다.

이번 점검은 중앙부처 합동 '코로나 시대 편안하고 안전한 여름휴가 대책'의 일환이다.

7월부터 시행하는 사회적 거리두기 체계 개편과 연계해 여름 휴가철 성수기 동안 관내 숙박업소를 대상으로 준수사항 등 이행 여부 등을 점검한다.

주요 점검 사항은 영업(변경) 신고 여부, 숙박업소 취사 및 환기 등 시설기준, 객실?침구 등의 청결 등 준수사항, 숙박 예약인원 객실 정원 기준 초과 금지 준수, 숙박업소 불법 카메라 설치 여부 등이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr