'文에 배운 잠자리' 고민정 "이준석, 쿨할 줄 알았는데…최소한의 도의 지켜라"

[아시아경제 박현주 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 국민의힘 대변인 선발 토론배틀 '나는 국대다' 참가자 최인호 씨의 성희롱성 발언과 관련해 이준석 국민의힘 대표에게 재차 사과를 요구했다.

고 의원은 1일 자신의 페이스북에 글을 올려 "이 대표도 (토론배틀에 나왔던) 최씨와 마찬가지로 무엇이 잘못된 발언인지조차 모를 거라 생각하지 않는다"고 밝혔다.

고 의원은 "국민의힘 관계자도 부적절한 발언이라 말했다"며 "여성을 같은 사회의 구성원으로 여긴다면 제1야당의 대표로서 최씨 발언에 대해 최소한 한마디는 할 거라고 생각했다"고 꼬집었다.

이어 "기존 정치인과 다르게 그 정도의 쿨함은 보일 거라 여겼는데 제 기대가 너무 컸던가 보다. 부디 서로에 대한 최소한의 도의는 지켜졌으면 한다"고 당부했다.

앞서 고 의원은 지난달 29일에도 페이스북을 통해 관련 기사를 공유하며 "이 대표께선 어떤 판단을 내리실지 궁금하다"라며 당 차원의 사과를 촉구한 바 있다.

한편 논란이 된 최씨는 지난 3월 고 의원이 책상에 엎드려 자는 사진에 대해 '문재인 대통령에게 배운 잠자리'라는 글을 게시해 성희롱성 발언이라는 지적을 받았다.

이와 관련해 최씨는 지난 29일 자신의 페이스북에 언론사와의 인터뷰 기사를 공유하며 "일반적이고 상식적인 사람들은 문 대통령의 자는 습관을 떠올린다"며 "문 대통령이 하도 잠만 자니까 밑에서 문 대통령을 보고 배운 고 의원도 선거운동 기간에 잠이나 자면서 쇼를 하는 것이라고 비판한 게시글"이라고 해명했다.

