남원시 ‘비대면 전자책 대출 시스템’ 구축

[남원=아시아경제 호남취재본부] 정영권 기자=전북 남원시는 코로나 시기에 대응해 공공도서관에서 시민들의 개인별 맞춤형 콘텐츠 제공과 비대면 전자책 대출 시스템을 구축했다고 28일 밝혔다.

시는 지난해 어린이와 아동을 대상으로 운영하던 스마트 체험 도서관을 올해 중고등·일반인 대상으로 확장했다.

QR코드를 이용해 전자책을 대출 할 수 있는 북라이브 키오스크를 설치 완료하고 도서 대출 서비스도 시작했다.

스마트 체험 도서관은 양질의 교육용 동영상 콘텐츠를 다양하게 이용할 수 있는 서비스로, 시 홈페이지에서 누구나 무료로 별도의 로그인 없이 이용이 가능하다.

16개 주제 분야 2400편 체험 영상으로 구성돼 있어 다양하고 생생한 체험 기회도 제공한다.

기존에는 초등용 동영상으로만 운영됐지만 현재는 중·고등용 동영상까지 확장돼 더욱 다양한 연령과 분야에서 활용할 수 있다.

북라이브 키오스크는 스마트 폰에서 어플을 설치하고 원하는 도서를 선택해 QR코드만 촬영하면 전자책과 오디오북 등을 대출할 수 있는 서비스이다.

키오스크는 유동인구와 접근성을 고려해 MG새마을금고 본점 입구, 어린이청소년도서관에 설치했으며 이용시간은 오전 9시부터 오후 10시까지로 시민들이 언제든지 전자책을 대출해 어디서든 편리하게 읽을 수 있다.

시 관계자는 “다양한 비대면 도서관 서비스를 통해 코로나19 등으로 지친 시민들에게 문화생활을 즐기고 마음의 양식을 쌓을 수 있는 계기가 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

[남원=호남취재본부 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr]