외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 3주 연속 매도세를 보였다.

27일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 21일부터까지 25일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 6718억원을 순매도했다. 외국인은 코스피시장에서 4017억원을, 코스닥시장에서는 2702억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 838,000 전일대비 7,000 등락률 +0.84% 거래량 199,611 전일가 831,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 "저가 매수 기회"…다시 外人 몰리는 LG화학업황부진·유가상승에 시름 깊은 화학株더 과감해지고 젊어진 LG, 구광모 체제 3년 혁신성과 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 1812억원 순매수했다. 뒤이어 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 3,500 등락률 -1.19% 거래량 729,986 전일가 293,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 SK이노 '산해진미 플라스틱 플로깅' B급 홍보에 경영진 총출동한 사연코스피 3300과 2분기 실적시즌 개막SK이노, '맹그로브 숲 복원'…코로나 속에도 계속 된다 close 을 1749억원 순매수했다. 이밖에 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 90,700 전일대비 100 등락률 +0.11% 거래량 1,821,258 전일가 90,600 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 "대세는 모더나"…삼성 이어 SK·LG도 '자체 접종' 속도낸다코스피 3300과 2분기 실적시즌 개막코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close (798억원), SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 172,500 전일대비 4,000 등락률 +2.37% 거래량 795,885 전일가 168,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주[실전재테크] 공모주 '따상' 대박 노리다 쪽박 찰수도[코스피 3300 간다]"또 우리 개미가 나설 차례인가" close (535억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,763,000 전일대비 8,000 등락률 +0.46% 거래량 24,354 전일가 1,755,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로]백신 접종 확대에 화색도는 LG생활건강외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고[특징주]LG생활건강, 백신 확대 수혜 기대감에 6%대 강세 close (450억원), 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 115,710 전일가 130,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"키움증권, 거래대금 감소에 주가 횡보 예상"[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일[특징주]키움증권, 4400억 유상증자 소식에 8%대 급등 close (439억원), DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 60,100 전일대비 500 등락률 +0.84% 거래량 1,711,300 전일가 59,600 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제올 하반기 반도체 채용 큰 장 선다…역대급 네자릿수 채용 전망'경기민감주' 담은 개인 vs 'IT 대평주' 품은 외인·기관 close (427억원), LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 500 등락률 -0.30% 거래량 1,132,098 전일가 164,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 카자흐 국립학술오페라발레극장 메인홀 들어선 LG 올레드 TV개미들, 올해도 삼성전자 사랑 '여전'코스피 3300과 2분기 실적시즌 개막 close (391억원), 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 8,270 전일대비 770 등락률 +10.27% 거래량 86,891,610 전일가 7,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날HMM 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다!대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 딱! 말씀드립니다 close (326억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 292,500 전일대비 2,000 등락률 +0.69% 거래량 287,066 전일가 290,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 개미들, 올해도 삼성전자 사랑 '여전'현대모비스, 세계 최초 '계기판 없는 HUD' 개발[코스피 3300 간다]"또 우리 개미가 나설 차례인가" close (325억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 2,500 등락률 -1.59% 거래량 12,271,446 전일가 157,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 “두산중공업” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다!개미들, 올해도 삼성전자 사랑 '여전'코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close 였다. 외국인은 지난 주 카카오를 5899억원 순매도했다. 이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 13,481,405 전일가 81,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 “두산중공업” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다!"삼성뿐 아니라 현대차도 급식 몰아주기"… 국민청원 나선 MZ세대'LGD 독점' 올레드 TV 패널 "올해 830만장 출하…전년比 86%↑" close 를 4872억원 팔았다. 이밖에 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 74,800 전일대비 500 등락률 +0.67% 거래량 1,658,293 전일가 74,300 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 개인의 변심…곱버스로 갈아탔다코스피, 오후 들어 상승폭 축소…외국인·기관 순매도외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소 close (651억원), KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 459,357 전일가 84,500 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 현대·기아차 쓸어담았다, 연기금의 귀환 외국인, 7주만에 '사자' 전환…모처럼 반도체 순매수 외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소 close (600억원), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 83,900 전일대비 1,300 등락률 -1.53% 거래량 3,542,140 전일가 85,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 “두산중공업” 지금 들어가도 될까요?모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박 close (537억원), 네이처셀 네이처셀 007390 | 코스닥 증권정보 현재가 24,300 전일대비 900 등락률 -3.57% 거래량 3,182,560 전일가 25,200 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 [특징주]네이처셀, 16년 연구 결실 조인트스템 품목허가 기대…신뢰 회복 과정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정딱! 말씀드립니다! 주목해야 할 ‘러시아’ 백신’!! 바이오 대장 株 뒤집힌다!! close (373억원), 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 15,850 전일대비 300 등락률 +1.93% 거래량 13,695,765 전일가 15,550 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 두산인프라코어 사장 "데이터 기반의 의사결정이 미래 경쟁력 핵심"“두산중공업” 지금 들어가도 될까요?모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close (373억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 25,100 전일대비 350 등락률 +1.41% 거래량 2,776,087 전일가 24,750 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 시청 공무원, 해임후 'LH행'…부패공직자 24명 불법 재취업[클릭 e종목]"한국전력, 3Q 전기요금 동결로 영업손익 악화 불가피"원전부품 “국산화” 첫 성공 쾌거! 마지막 남은 저평가株 close (370억원), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,200 전일대비 100 등락률 +0.30% 거래량 603,938 전일가 33,100 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감 close (360억원), 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 17,150 전일대비 300 등락률 +1.78% 거래량 1,176,418 전일가 16,850 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 한온시스템 "매각 관련 구체적 사항 아직 미정"LG전자, 한온시스템 매각 예비 입찰 불참 한앤컴퍼니, 한온시스템·SK해운 '살린 손' 이번에도~ close (292억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

코스피가 연일 사상 최고치를 경신하고 있는 가운데 완만한 상승 흐름이 이어질 것이란 전망이다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "수출 호조, 리오프닝 등 대내 변수는 주식시장에 우호적"이라며 "최근 주식시장은 주가수익비율(PER) 11.9~12.0배 수준을 유지하며 이익 전망 상향분만큼 완만한 상승 흐름을 보이고 있는데 이러한 흐름이 이어질 공산이 크다"고 말했다. 김 연구원은 "다만 6월 미국 고용은 미국 경기 뿐만 아니라 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책에 영향을 주는 지표라는 점에서 6월 마지막 주의 가장 중요한 지표가 될 것"이라고 덧붙였다.

