SK종합화학, 북미 폐플라스틱 재활용 기업에 630억 투자

루프인더스트리 지분 10% 확보

아시아 지역 내 재활용 페트 생산·판매 독점권 얻어

[아시아경제 김흥순 기자] SK종합화학은 폐플라스틱 재활용 기술을 보유한 캐나다 기업 루프인더스트리(이하 루프사)에 총 5650만달러(약 630억원)를 투자해 지분 10%를 확보했다고 23일 밝혔다.

이번 투자로 SK종합화학은 폐플라스틱을 화학적으로 분해·재활용할 수 있는 해중합(解重合) 기술을 확보하고, 이 기술을 활용한 아시아 지역 내 재활용 페트(r-PET) 생산·판매 독점권을 갖게 됐다.

루프사는 해중합 기술 특허를 보유한 나스닥 상장사로, 내년부터 본격적으로 캐나다와 유럽에 재생 페트 생산 공장을 건설할 예정이다.

루프사가 보유한 해중합 기술은 오염된 페트병이나 기존에 소각할 수밖에 없던 폴리에스터 폐섬유를 저온에서 화학적으로 분해하고, 순수한 플라스틱 기초 원료물질로 되돌려 신제품과 동일한 품질로 재활용할 수 있게 한다.

SK종합화학과 루프사는 아시아 지역에 재생 페트(PET) 생산 설비를 구축하기로 했다. 두 회사는 내년 합작회사 설립을 통해 2023년까지 국내에 연산 8만4000t 규모의 폐페트를 처리할 수 있는 공장 건설에 착수할 계획이다. 또 2030년까지 한국 등 아시아 지역 내 총 4곳에 재생 페트 생산 설비를 구축하겠다는 목표다.

다니엘 솔로미타 루프사 대표는 "해중합 기술 상용화를 통해 글로벌 플라스틱 폐기물에 대해 높은 재활용률을 달성할 수 있도록 함께 할 것"이라고 말했다.

나경수 SK종합화학 사장은 "이번 투자로 차별적인 재생 플라스틱 제조 기술을 확보하고 아시아 지역에서 친환경 플라스틱 순환체계 구축 기반을 마련했다"며 "글로벌 플라스틱 재활용 전문 기업들과 협력을 확대해 범지구적 폐플라스틱 문제 해결을 선도할 것"이라고 강조했다.

