신보·부동산원, 데이터 교류 위한 협력체계 구축

[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금이 한국부동산원과 ‘데이터 교류 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 데이터의 상호 교류를 통해 새로운 가치를 창출하고, 한국판 뉴딜 등 정부 정책을 뒷받침하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 신보는 부동산원이 제공하는 부동산 관련 친환경·에너지 데이터를 기업 분석과 ESG(환경·사회·지배구조) 금융에 활용한다. 부동산원은 신보가 제공하는 기업 데이터를 소상공인과 영세임차인 보호를 위한 빅데이터 구축에 활용할 계획이다. 양 기관은 대고객 서비스 제고와 사업 전문성 강화 방안에 대해서도 지속해서 교류를 확대할 방침이다.

윤대희 신보 이사장은 “데이터 기반 협업의 초석을 마련과 데이터 가치 확산을 위한 상호협력 체계가 구축됐다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr