순천사랑아카데미 ‘마을교육공동체 활성화’ 특강 개최

오는 25일 오후 2시께 인천광역시교육청 마을교육지원단 김태정 전문관 초청 강연

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 오는 25일 오후 2시께 순천시 평생학습관에서 ‘마을 교육공동체 현황과 과제’라는 주제로 순천사랑아카데미를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 강연은 인천광역시교육청 김태정 전문관과 함께 학교교육의 한계 극복을 위한 마을교육공동체의 방향성에 대해 알아보고 주민교육자치를 통해 혁신교육과 평생교육이 함께 가는 현장의 생생한 이야기를 들려줄 예정이다.

시는 ‘지역의 인재를 키우는 지방교육자치도시 순천’을 위해 마을과 학교, 일반행정과 교육행정의 연계 협력을 강조하며 마을교육공동체를 육성·지원하고 있으며, 마을교육공동체 활성화 운영조례(2021.6.3.)를 제정하고, 마을교육자치회 4곳, 마을학교 26곳, 씨앗동아리 4곳을 운영 중에 있다.

강의는 코로나19의 상황을 감안하여 현장 강연과 온라인 생중계로 동시에 진행되며, 현장에는 마을교육 관련 종사자가 참여하고, 온라인 생중계 강연은 유튜브 ‘순천시 평생교육’채널로 접속하면 시민 누구나 참여할 수 있다.

순천사랑아카데미에 관한 기타 자세한 사항은 평생교육과로 문의하면 상세히 안내 받을 수 있다.

