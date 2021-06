상하농원, 삼계탕 등 여름 신제품 3종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 상하농원은 여름 무더위를 건강하게 보낼 수 있는 신제품 3종을 출시한다고 21일 밝혔다.

햄공방에서 직접 수제로 만들고, 단백질도 충분히 섭취할 수 있는 ‘닭가슴살 프랑크’는 건강한 식단을 위해 무항생제 닭가슴살 만을 사용했을 뿐만 아니라, 합성첨가물을 제외한 좋은 원료를 담았다. 닭가슴살을 거칠게 갈아 풍부한 식감과 진한 육즙이 일품이다.

‘새싹귀리 분말’은 유네스코 생물권 보전지역으로 지정된 청정자연 고창에서 겨울동안 정성껏 키워 유기농으로 재배한 새싹귀리 분말이다. 발아하면서 많은 영양소의 함량이 증가한 새싹 귀리 분말은 특히 면역력 향상에 좋은 베타클루칸 함량이 높아 더위로 인해 떨어진 기력을 회복하기에 제격이다.

‘상하농원 삼계탕’은 건강하게 자란 100% 무항생제 국내산 닭을 사용해 푹 끓여내 부드럽고 쫄깃한 육질을 느낄 수 있다. 금산지역의 인삼을 1뿌리 통째로 넣었을 뿐만 아니라 고창에서 자란 유기농 찹쌀을 듬뿍 넣고 끓여 소화가 잘되고 더 진한 국물맛을 느낄 수 있다.

신제품은 상하농원 온라인몰과 농원 내 파머스마켓 오프라인매장에서 구매할 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr