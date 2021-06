美 메인주 '공공펀드 화석연료 투자 철회' 의무화

[아시아경제 박병희 기자] 미국 메인주가 50개 미국 주 가운데 화석연료 투자 철회를 명령한 첫 번째 주가 됐다고 블룸버그 통신이 17일(현지시간) 보도했다.

메인주 주지사 자넷 밀스는 이날 공공 펀드에 석유·석탄·천연가스 및 관련 상품 투자 철회를 의무화하는 법안에 서명했다. 이에 따라 주정부 재무부와 170억달러를 운용하는 메인주 공무원연금펀드는 2026년까지 화석연료 관련 투자 자산을 모두 처분해야 한다.

환경단체 스탠드닷어스(Stand.earth)에 따르면 메인주 공무원 퇴직연금은 올해 1분기 기준으로 엑슨모빌, 셰브론 둥 화석연료 기업에 13억달러 이상 투자하고 있다.

최근 미국에서는 화석연료 투자 철회를 결정하는 공공 펀드가 늘고 있다. 뉴욕주 일반 공무원 퇴직펀드는 2025년까지 석유ㆍ가스 기업 투자를 처분하겠다고 밝혔다. 브라운 대학과 서던캘리포니아 대학의 기부금 펀드도 화석연료 관련 기업 투자 자산을 처분하겠다고 밝혔다.

