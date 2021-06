광주 서구, 건축물 철거현장 특별안전점검 실시

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 최근 관내 대형공사장과 건축물 해체공사 현장을 대상으로 안전사고 사전예방을 위한 특별안전점검을 실시했다고 16일 밝혔다.

서구는 지난 10일부터 12일까지 3일간에 걸쳐 안전점검을 실시한 대상은 총 151개소로 ‘건축물관리법’시행 이후 해체 신고·허가 건축물 129개소와 대형공사장 14개소, 공동주택 8개소에 달했다.

이번 안전점검은 ▲철거공사현장 안전실태점검 ▲해체계획서 준수 여부 ▲구조안전성 검토 ▲공사 현장 주변 점검 ▲지반침하 상태 확인 등 안전사고 사전예방에 중점을 두고 추진했다.

점검결과, 경미한 사항은 즉시 현장에서 시정하도록 조치했으며 ‘건축물관리법’등 관련 규정 위반행위 적발 시 행정처분이 행해지게 된다.

서구 관계자는 “모든 현장 관계자는 안전사고로 인해 불이익과 재산상 손실을 입지 않도록 주의해 줄 것을 당부한다”며 “앞으로도 지속적인 안전점검을 통해 안전한 도시환경을 만들어 가도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr