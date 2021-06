[포토] 다이아 솜이 "생애 첫 바디프로필"

[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 다이아 멤버 솜이(본명 안솜이·21)가 건강한 근황을 공개했다.

솜이는 15일 인스타그램에 "생애 첫 바디프로필... 사실 너무 긴장하고 이렇게 노출한 적이 처음이라 걱정이 산더미였는데 역시 fm 스튜디오... 포즈며 하나하나 편안하게 촬영하게 해주셔서 감사합니다"라며 사진을 올렸다.

