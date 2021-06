[아시아경제 송승섭 기자]상상인그룹은 오는 7월부터 휠체어 사용 아동의 예술적 재능과 꿈을 지원하는 멘토링 프로젝트를 운영한다고 16일 밝혔다.

‘2021 상상 아지트’는 예술에 흥미와 재능을 가진 아이들이 미술적 상상력을 극대화하고 전문적인 지도를 통해 체계적으로 교욱받게끔 지원한다. 참가 아동은 다양한 창작활동을 수행하고 멘토 작가와 굿즈를 제작할 기회가 주어진다. 대상은 상상인그룹이 2018년부터 후원하고 있는 휠체어 사용 아동이다. 프로젝트 멘토는 서울문화재단 장애아동지원 프로그램에서 활동했던 홍원표 작가가 맡는다.

유준원 상상인그룹 대표는 “전문 멘토와 함께하는 교육을 통해 아이들이 꿈에 한 발짝 더 다가가기를 바란다”고 전했다.

