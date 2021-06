서대문구, 청렴 실천 의지 높이는 이색 배너 제작

'청렴 챌린지' 담은 60여 점의 작은 사진들로 '청렴' 글자 디자인



[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 ‘고위공직자 청렴 실천 서약식’과 ‘1부서 1청렴 챌린지’ 사진 60여 점을 모아 최근 ‘청렴 배너’를 제작했다.

서약식과 챌린지는 ‘위로부터의 공정하고 청렴한 공직사회 구현’과 ‘전 직원이 공감하고 참여하는 깨끗한 공직문화 실천’을 위해 올 4∼5월 진행됐다.

구는 청사를 방문하는 민원인들에게 직원들 청렴 의지를 친숙하게 알리고 직원들도 자주 마주하며 경각심을 높일 수 있도록 이 배너를 청사 1층 로비에 설치했다.

배너에는 ‘청렴’이란 글자가 디자인 돼 있는데 자세히 보면 하나하나의 작은 사진들로 이루어져 눈길을 모은다. 직원들도 자신의 부서가 나온 사진을 찾아 살펴보는 등 관심을 보이고 있다.

아울러 구는 청렴 문화 정착 일환으로 국별 ‘청렴 영상’을 제작해 내부 행정망과 유튜브에 올린다.

지난달 환경생활국 편 ‘나는 서대문구청에서 일합니다’에 이어 이달에는 복지문화국 편이 나올 예정인데 직원들이 직접 제작에 참여해 의미를 더한다.

문석진 서대문구청장은 “청렴 문화 정착과 생활 속 청렴 실천을 위한 직원들의 참여와 관심이 구정에 대한 주민 신뢰를 더욱 높일 수 있을 것”이라고 말했다.

