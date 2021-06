정부, 식품영양 데이터 통합시스템 구축키로…"학교·기업·소비자 활용"

농식품부·교육부·식약처·해수부, 9일 업무협약



[세종=아시아경제 문채석 기자] 식품영양정보가 정부 부처마다 흩어져 있어 공공과 민간, 교육 부문 등에서 제대로 쓰이지 못하는 문제를 해결하기 위해 정부가 데이터베이스를 통합하기로 했다.

농림축산식품부, 교육부, 해양수산부, 식품의약품안전처는 9일 오후 2시 충청북도 청주시 오송 세종시티호텔에서 '식품영양정보 데이터베이스(DB) 구축 및 활용을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

DB가 구축되면 부처별로 흩어진 정보를 표준화해 효율적으로 정보를 만들고, 공공데이터 포털을 통해 학교 등 공공은 물론 민간 부문에서도 이를 활용할 수 있게 된다.

주요 협력 분야는 ▲식품영양정보 표준화와 품질관리를 위한 표준작업절차(SOP) 수립 ▲매년 통합 공개하는 식품품목과 영양정보 확대 ▲식품영양정보 공공?민간 서비스 활용 지원 등이다.

우선 각 부처는 보유 정보를 표준화해 행정안전부의 공공데이터포털을 통해 정보를 제공하게 된다. 농·축·수산물과 가공식품에 체계화된 표준코드를 부여해 식품정보와 영양성분정보의 표기방법을 통일시키고 중복된 정보를 관리한다. SOP를 마련해 부처 간 DB 개방도를 높여 다양한 정보가 자동 연계될 수 있도록 한다. 합쳐진 정보는 공공데이터포털에서 오픈API 방식으로 국민과 기업에 제공한다.

각 부처는 DB를 통해 매년 공개하는 식품과 영양정보를 늘린다. 농식품부(농촌진흥청)는 식품 DB는 올해 2540건에서 내년 3000건, 2025년 4000건으로 늘어난다. 식약처는 가공식품, 조리식품(외식) DB를 올해 4만4846건에서 내년 6만건, 2025년 10만건으로 늘린다. 외식 영양성분 분석 항목은 80개에서 108개로 확대한다. 해수부(국립수산과학원)는 전통수산식품의 영양정보 조사대상을 늘린다. 교육부는 각 부처의 DB를 학교에서 쓸 수 있도록 2023년에 개통될 '4세대 나이스(NEIS) 학교급식 시스템'에 연계해 지원한다.

아울러 학교 등 급식소 식단 개발, 학부모와 학생의 실시간 건강 관리, 지능형 플랫폼 운영 기업의 신사업 발굴, 소비자 정보 제공 등 '원스톱 서비스' 제공이 가능해질 것으로 정부는 기대한다.

협약식에 참여한 네 부처 관계자는 "국민 건강증진이란 공동 목표를 위해 식품영양·안전 분야 공공데이터 활용 강화 방안을 찾는 부처 간에 힘을 합쳤다"면서 "식품영양정보 DB 표준화로 각 부처에 흩어진 정보를 합칠 기반을 마련했고, 앞으로 국민에게 정확한 정보를 제공해 국민 건강, 식생활 영양, 안전 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

