비트코인은 추적 불가? FBI에게 딱 걸렸다!

송유관 해킹 몸값 추적해 되찾아와

75 비트코인 중 63.7개 회수

바이든 대통령, 해킹 몸값으로 가상화폐 사용 문제 공론화 예상

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 연방수사국(FBI)이 해커에게 넘겨진 가상화폐 비트코인을 되찾아오는 데 성공했다. 조 바이든 미국 대통령은 주요 7개국(G7) 정상회의에서 사이버 해킹 몸값에 사용되는 가상화폐에 대한 대응책을 논의할 것으로 알려지는 등 불법 거래에 활용되는 가상화폐에 대한 미국의 대응이 본격화하는 모습이다.

미 법무부는 7일(현지시간) 송유관 회사 콜로니얼 파이프라인이 해킹세력 다크사이드에 지급한 ‘몸값’ 75비트코인 중 63.7비트코인을 회수했다고 발표했다. 이는 다크사이드에 지급한 몫의 85%에 해당한다. FBI가 이들 비트코인을 회수한 것은 이날 오후 1시40분께였다. 콜로니얼 측이 몸값을 지급한 지 정확히 한 달 만이다.

FBI가 회수한 비트코인은 230만달러(약 25억원)어치다. 최초 지급 시에는 440만달러(약 50억원) 규모였지만 비트코인 값이 이후 급락하면서 회수한 몸값의 규모도 덩달아 축소됐다.

리사 모나코 법무부 부장관은 회견에서 "오늘 우리는 대부분의 몸값을 회수했으며 다크사이드에 보복했다"며 "우리는 랜섬웨어 공격과 다른 사이버공격으로 치르는 대가가 커지도록 모든 수단과 자원을 동원할 것"이라고 말했다.

추적이 어려운 것으로 알려진 비트코인이 회수된 배경에도 이목이 쏠리고 있다. 콜로니얼 측은 해커들에게 비트코인을 전달하기 전부터 FBI와 공조했다. 법원 기록에 따르면 FBI 요원은 블록체인 탐색기로 전송된 비트코인 거래를 추적해 몸값이 최종적으로 보관된 가상화폐 지갑의 주소를 확인하는 데 성공했다.

FBI는 이 가상화폐 지갑에 접근할 수 있는 ‘개인 키’를 확보해 회수에 성공했다. 해커의 가상화폐 지갑에는 콜로니얼의 몸값 외에도 200만달러 규모의 가상화폐가 저장돼있었던 것으로 전해졌다. 이들 가상화폐도 모두 압류됐다.

이날 폴 에이베이트 FBI 부국장은 "우리는 사용 가능한 모든 자원을 동원해 랜섬웨어 공격을 막을 것이다. 지급된 몸값을 추적하고 복구하는 능력을 높이는 노력도 계속할 것이다"라고 밝혔다. 워싱턴포스트(WP)는 이번 성과가 사이버 공격 사건이 계속되는 와중에 주목할 만한 이정표라고 평했다.

바이든 대통령은 가상화폐를 이용한 몸값 지급을 요구하는 해킹 공격에 대한 국제공조를 모색하고 있다. 제이크 설리번 백악관 국가안보회의 보좌관은 이날 브리핑에서 "G7과 북대서양조약기구(NATO) 정상회의에서 사이버 공격에서 가상화폐의 역할에 대해 우선순위로 논의될 것"이라고 예고했다.

한편 이날 FBI의 몸값 회수 소식이 전해진 후 비트코인 값은 낙폭이 커지며 24시간 전과 비교해 7% 하락한 3만3500달러로 주저앉았다.

