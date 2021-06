SK C&C, 美 '브라이트랩'과 글로벌 제조 하이테크사업 개발 협력

[아시아경제 강나훔 기자] SK㈜ C&C가 미국 자동화 물류 기업 브라이트랩(BriteLab)과 손잡고 국내외 스마트 제조 사업 확장에 나선다.

SK C&C는 브라이트랩과 '글로벌 제조 하이테크 공동 개발 협약'을 체결했다고 3일 밝혔다.

미국 실리콘밸리에 위치한 브라이트랩은 미국 반도체 AMHS(Automated Material Handling System·자동화 물류 반송시스템) 전문기업이다. 텍사스 인스트루먼트(TI), 엔엑스피반도체(NXP Semiconductors), 온세미(On-Semi), 글로벌 파운드리(Global Foundries) 등 글로벌 24개의 200mm 및 300mm 파운드리 고객사를 확보하고 있다.

이번 협약은 제조 하이테크 사업 확장을 추진하던 브라이트랩이 SK C&C가 국내 제조 산업 현장에 적용 중인 스마트 제조 플랫폼·솔루션의 성공 사례들을 확인하면서 이뤄졌다.

협약에 따라 두 회사는 기술 전문가 및 사업 발굴 담당자로 구성된 조인트 워킹 그룹(Joint Working Group·JWG)을 운영하고 이를 중심으로 브라이트랩의 AMHS 고객 수요에 맞는 제조 하이테크 솔루션을 선정하고 사업화를 추진한다.

두 회사는 또 빠른 사업 성과 창출을 위해 SK C&C의 ‘아이팩토리 스마트 비전(I-FACTs Smart Vision)’을 활용한 AI(인공지능) 기반 품질 관리 사업 발굴에 나선다.

스마트 비전은 화면의 최소 단위 픽셀을 읽어내고 읽은 정보를 빠르게 학습하는 능력을 가진 범용 AI 패키지 솔루션이다. 생산 공정 전반에 걸친 품질 관리 업무나 수질 관리 등 ESG(환경·사회·지배구조) 분야에서 활용도가 높다.

카메라나 CCTV를 통해 생성된 이미지를 수집하고 데이터를 분석해 ▲불량 검사 ▲제품 식별 ▲치수 측정 등 기존에 작업자가 고가의 별도 품질 장비를 활용해야 하던 검사 작업을 AI가 보다 빠르고 정확하게 수행할 수 있다.

두 회사는 브라이트랩의 위탁생산 및 위탁엔지니어링 고객 대상 제조 하이테크 사업도 발굴한다. 브라이트랩은 글로벌 첨단 IT 기업 고객 요청에 따라 자율주행차의 라이더를 비롯해 ▲공장 자동화 로봇 ▲데이터 센터 모니터링 로봇 ▲스마트 머신 ▲무인 드론 등에 대한 위탁 개발 및 생산 사업을 수행해 왔다.

위탁 개발 및 생산 과정에서 디지털 플랫폼 기반의 제조 하이테크 디지털 서비스를 고객 신제품과 연계해 제안한다는 방침이다.

김영대 SK C&C Digital New Biz 부문장은 "브라이트랩과의 협력으로 제조 버티컬 솔루션 사업의 글로벌 사업 확장길을 열겠다"며 "브라이트랩의 미국 내 주요 제조 고객들 수요에 맞는 고객 밀착형 제조 디지털 서비스를 선보일 것" 이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr