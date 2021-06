[아시아경제 이선애 기자] 태광산업은 LG화학과 합작해 설립하는 계열사 티엘케미칼(가칭)의 주식 222만주를 현금으로 취득한다고 2일 공시했다. 취득 금액은 728억600만원이며, 취득후 지분율은 60%이다. 자기 자본 대비 2.18%에 해당하며, 취득 예정일자는 9월30일이다.

