고용부 장관 "6월 소프트웨어 인력양성 정부대책 마련"

2일 메가존클라우드 방문…"28만명 키웠지만 수요 못 따라가…추가 대책"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 안경덕 고용노동부 장관은 2일 "이달 중 산업 현장이 체감하는 부처 합동 소프트웨어(SW) 인력양성 대책을 마련할 것"이라고 밝혔다.

안 장관은 이날 클라우드 시스템 컨설팅 기업인 메가존클라우드에 방문해 이같이 말했다. 간담회에서 메가존클라우드, CJ올리브네트웍스, 딥노이드, 빅스데이터, 메쉬코리아, 한국클라우드산업협회 등 업계 관계자의 의견을 들었다.

업계 관계자들은 인력 양성에 관한 다양한 의견을 제시했다. 조성범 메가존클라우드 대표는 "기술 개발의 속도가 워낙 빠르고 인력도 부족하기 때문에 기업들은 기다릴 여유가 없다"고 호소했다. 이창길 클라우드산업협회 본부장은 "'인력 확보는 중소·벤처기업의 생존 문제'란 목소리까지 나오는 상황"이라고 강조했다. 최우식 딥노이드 대표, 강대준 메쉬코리아 최고정보관리책임자(CIO) 등은 "의료·플랫폼 등 분야별로 특화된 교육 과정을 개발해야 한다"고 언급했다.

안 장관은 SW 분야의 폭발적인 수요를 정부 정책이 따라가지 못하고 있다고 인정했다. 특히 중소·벤처기업의 인력난이 심하다고 했다. 정부의 추가 대책 계획을 밝히면서 기업에도 스스로 인력을 키우기 위해 노력할 필요가 있다고 강조했다.

안 장관은 "그간 정부가 SW 10만명, 디지털 18만명 등 핵심인재 양성 정책을 펼쳐 왔지만 폭발적으로 증가하는 SW 인력 수요에 대응하기엔 부족한 측면이 있다"며 "무엇보다 기업이 현장에서 필요한 기술을 주도적으로 가르치고 바로 활용하는 것이 중요하다"고 말했다. 그는 "공급자 중심 훈련에서 벗어나 빅데이터·게임 등 분야별 선도기업 또는 SW 관련 협회가 양성 과정을 직접 설계·운영하고 채용까지 연계될 수 있도록 정부가 적극 지원할 것"이라며 "특히 인력난이 가중되는 중소기업 지원을 강화할 계획"이라고 했다.

