얀센 백신 예약 첫날 마감…"예약인원 80만명"(종합)

예약 첫날 15시30분께 예약 마감

[아시아경제 김지희 기자] 미국 정부가 제공하는 얀센의 코로나19 백신 100만회분에 대한 사전예약이 15시간30분 만에 마감됐다. 예약 첫날인 1일 13시 기준 예약자가 64만명을 넘어선 이후 2시간30분 만에 16만명이 추가로 예약을 진행하면서 조기에 종료된 것이다.

1일 질병관리청은 "얀센 백신 접종 사전예약이 이날(1일) 15시30분께 선착순 마감됐다"며 "예약된 인원과 실제 배송되는 백신 물량 확인 작업 이후 추가 예약 가능 여부에 대해 별도 공지할 것"이라고 밝혔다. 예약 마감 시점까지 예약한 인원은 80만명이다.

당국은 1일 진행된 코로나19 정례 브리핑에서도 백신 예약의 조기 종료 가능성을 시사한 바 있다. 이상원 중앙방역대책본부 역학조사분석단장은 브리핑을 통해 "이날 오후 1시 기준 64만6000명이 얀센 백신의 사전예약을 완료했다"며 "도입 백신은 1바이알당 5명분으로 예약 인원은 100만명 미만이 되더라도 조기 종료될 가능성이 있다"고 전했다.

배송 과정에서 사전예약자보다 더 많은 물량이 배송돼야 하는 경우가 있어 실제 접종 예약은 100만명 이하에서 종료될 수 있다는 게 당국의 설명이다. 1병(바이알)당 접종 인원은 5명으로 37명 예약 시에도 40명분(8병)을 보내야 한다.

얀센 백신은 이날 0시부터 온라인 사전예약시스템을 통해 예약이 이뤄졌다. 백신 접종 대상자는 30세 이상 예비군과 민방위 대원, 군 관련 종사자 등이다. 당초 예약 기간은 오는 11일까지였다.

한편 얀센 백신은 여타 백신과 달리 1회 접종만으로 접종이 완료된다. 이 때문에 예방접종 효과가 지속되는 기간이 다른 백신에 비해 짧은 것이 아니냐는 지적과 관련해 김기남 코로나19 예방접종대응추진단 접종기획반장은 "얀센은 1회 접종으로 임상시험에서 예방효과는 66% 이상이고, 중증 예방효과가 85% 이상 유지되는 것으로 알려져 있다"며 "남아공 변이나 브라질 변이에 대해서도 다른 백신에 비해 나은 효능을 보인다는 연구도 있었다"고 강조했다.

추가 접종 가능성에 대해서는 "각 백신에 대해 국내외 연구동향을 모니터링하고 있고, 백신마다 임상시험과 연구가 진행 중이기 때문에 더 과학적인 근거를 마련할 필요가 있을 것"이라고 말했다.

