해외주식 수수료시장 '순위 쟁탈전'

[아시아경제 박지환 기자] 해외주식 수수료 시장을 두고 증권사 간 순위 다툼이 치열해지고 있다. 지난해 줄곧 1위 자리를 지켰던 미래에셋증권은 올 들어 왕좌 자리를 키움증권에 내준데 이어 2위 삼성증권에도 밀리면서 3위로 내려왔다.

1일 금융투자협회 전자공시시스템에 따르면 올 1분기 말 기준 자기자본 상위 13개 증권사 가운데 주식과 채권 등 외화증권수탁으로 벌어들인 수수료 수익이 가장 많은 곳은 576억원의 키움증권으로 나타났다. 삼성증권(542억원)과 미래에셋증권(531억원)이 뒤를 이었다. 이어 한국투자증권(286억원), NH투자증권(268억원), KB증권(229억원), 신한금융투자(152억원), 대신증권(83억원), 하나금융투자(66억원), 유안타증권(32억원), 한화투자증권(10억원), 메리츠증권(5억원), 교보증권(4억원) 등의 순이었다.

키움증권은 최근 1년 새 수입 증가율에서도 가장 가팔랐다. 키움증권은 작년 1분기 69억원의 외화증권 수수료 수입에서 올 1분기에는 576억원을 올리며 734%에 이르는 압도적인 증가세를 선보였다. 지난해 1분기 4위였던 순위 역시 2분기에 3위에 올랐고, 올 들어서는 미래와 삼성을 제치고 1위 자리를 꿰찼다. 삼성증권은 작년 1분기 219억원의 외화증권 수수료 수입에서 1년 새 148% 증가한 542억원을 올리며 지난해부터 지켜온 2위 자리를 지켰다.

반면 그간 부동의 1위였던 미래에셋증권은 279억원에서 531억원으로 90% 증가에 그치며 순위가 두 계단이나 내려왔다. 키움과 삼성 등이 20~40달러 수준의 투자지원금 지원 등 파격적인 혜택을 내세운 사이 별다른 우대 혜택을 제공하지 않다가 최근에서야 수수료 무료, 환전 우대 등에 나선 것이 순위 경쟁에서 뒤쳐지게 했다는 분석이다. 5~6위권의 NH투자증권과 KB증권의 중위권 경쟁도 치열하다. 최근 5개 분기 동안 NH투자증권이 올 1분기, 2020년 1·4분기 등 3번의 승리로 근소한 우세를 보이고 있다.

지난해부터 본격화한 개인투자자들의 주식투자 열풍으로 인한 증권업계 리테일 부분의 유례 없는 호황은 올해도 계속될 것이란 전망이 우세하다. 이미 13개 증권사들이 올 1분기 벌어들인 외화증권 수탁 수수료 수익은 총 2783억원으로 한 분기 만에 지난해 연간 수익 5329억원의 절반을 넘는다. 업계 관계자는 "해외증권 수수료 수익이 주 수입원으로 떠오르면서 시장 점유를 위한 마케팅 경쟁도 과열되고 있다"며 "무료 수수료나 투자지원금 지급 등의 혜택이 연말까지 이어질 가능성이 높다"고 말했다.

