[아시아경제 지연진 기자]금융감독원은 31일부터 전자공시시스템 'DART' 홈페이지를 개편해 시범 운영한다고 밝혔다.

새 DART 홈페이지는 초기화면을 공시정보 중심으로 일목요연하게 재구성하고, 항목별 표시 순서도 이용자가 선호하는 대로 변경할 수 있도록 했다. 또 공시 용어에 익숙하지 않은 이용자도 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 ▲공시통합검색 ▲정기공시 항목별 검색▲맞춤형 검색 등을 추가했다.

종전에는 스마트폰에서 DART로 접속하면 주요 공시검색 기능만 이용할 수 있지만, 새로운 DART에선 스마트폰에서도 PC와 동일하게 모든 기능을 사용할 수 있게 개선했다.

금감원은 이용자 의견을 수렴해 7월부터 정식 운영할 방침이다.

