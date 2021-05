코스피, 하락마감…코스닥은 0.8%대 상승

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 하락 마감했다. 이날 국내 증시는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 신흥국 지수 리밸런싱 영향에 변동성이 컸던 것으로 분석된다.

27일 코스피가 전 거래일대비 0.09%(2.92포인트) 하락한 3165.51로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 전일 대비 0.08%(2.41포인트) 오른 3170.84로 출발할 뒤 장중 0.82% 하락하며 3142.37까지 내려갔지만 오후들어 하락폭을 줄여 나갔다.

이날 코스피는 장 막판 기관의 매수세가 유입되면서 오름세로 전환하는 듯 했지만 개인들의 순매수 규모가 줄고 외국인의 매도세가 커지면서 하락 마감했다. 투자자 동향을 보면 개인과 기관은 각각 466억원, 2663억원어치의 주식을 순매수했다. 외국인은 홀로 2802억원을 순매도했다.

시가총액 상위종목을 보면 SK하이닉스(2.03%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 5,500 등락률 +4.60% 거래량 7,338,919 전일가 119,500 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 딱! 말씀드립니다! 대기업간 빅딜!! 삼성-LG 관련 최대 수혜 株!!대국민 종목 “삼성전자” 물리신 분! 속, 시원하게 말씀드립니다.[클릭 e종목] "주가 부진 네이버, 비용 증가세 둔화 시점 주시해야" close (4.60%), 포스코(3.15%), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 277,000 전일대비 3,500 등락률 +1.28% 거래량 1,911,394 전일가 273,500 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 배터리 핵심소재 개발! “친환경” 대장 株 나왔다![단독] 핵심소재 동박공장까지…SK, 美 배터리 수직계열화 완성SK와 손잡은 포드, 2030년까지 전기차 비중 40% close (1.28%)만 올랐다. 리콜 우려와 외국계 증권사의 부정적인 리포트 영향에 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 803,000 전일대비 29,000 등락률 -3.49% 거래량 923,351 전일가 832,000 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로] LG화학 하루만에 공매도 638% 폭증코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선[특징주]외국계 증권사 '매도 리포트'에… LG화학, 장 중 80만원 붕괴 close 은 3.49% 하락했다. 이외에 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,600 전일대비 200 등락률 -0.25% 거래량 21,887,475 전일가 79,800 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 추천주 ‘ㅇㅇ’스팩 감사합니다! 후속 株도 바로 잡으세요!반도체 대란!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 선정!! 주가 훨훨!!차량용 반도체 품귀, '이 종목' 주가 고공행진! close (-0.25%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 358,000 전일대비 5,000 등락률 -1.38% 거래량 891,141 전일가 363,000 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선코스피 보합권 출발…3160선 횡보[클릭 e종목] "주가 부진 네이버, 비용 증가세 둔화 시점 주시해야" close (-1.38%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,500 전일대비 3,000 등락률 -1.34% 거래량 2,151,681 전일가 223,500 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선반도체 가격 급등에…현대차·기아 영업익 2% 감소할수도美 헤지펀드 "삼성·현대차 등 韓기업 주가 상승 여력 충분" close (-1.34%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 269,000 전일대비 1,500 등락률 -0.55% 거래량 486,333 전일가 270,500 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시 close (-0.55%)등도 내렸다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 0.83%(8.02포인트) 상승한 974.08로 장을 마감했다. 이날 지수는 장중 0.56% 하락한 960.64까지 떨어졌지만 오후들어 상승폭을 키우며 상승세로 장을 끈냈다. 이날 개인은 홀로 1185억원어치 주식을 팔아치웠다. 외국인과 기관은 각각 1059억원, 173억원어치의 주식을 사들였다.

장 내내 하락세를 이어온 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 122,900 전일대비 5,900 등락률 +5.04% 거래량 2,049,581 전일가 117,000 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합권 출발…3160선 횡보美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내 close 는 장 막판 상승하며 전 거래일대비 5.04% 오른 12만2900원에 장을 끝냈다. 반면 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 133,500 전일대비 800 등락률 -0.60% 거래량 158,312 전일가 134,300 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선코스피 보합권 출발…3160선 횡보美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐 close (-0.60%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 58,300 전일대비 100 등락률 -0.17% 거래량 227,389 전일가 58,400 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 보합권 출발…3160선 횡보美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내 close (-0.17%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 51,300 전일대비 1,100 등락률 -2.10% 거래량 463,827 전일가 52,400 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선코스피 보합권 출발…3160선 횡보美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐 close (-2.10%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 68,700 전일대비 1,100 등락률 -1.58% 거래량 1,358,328 전일가 69,800 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내 close (-1.58%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 158,800 전일대비 1,300 등락률 -0.81% 거래량 243,682 전일가 160,100 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내 close (-0.61%) 등은 내렸다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr