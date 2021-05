[실전재테크] 액티브주식형 ETF출격…'한국판 ARK' 신화 볼 수 있나

액티브 ETF의 모든 것

패시브형 ETF+액티브 주식형 펀드

펀드매니저각 선호 종목 담아

[아시아경제 이민지 기자]지난해 국내 투자자들이 가장 많이 사들인 해외 종목은 바로 테슬라다. 해외 주식에 투자하는 서학개미들은 지난해 3조3700억원어치를 순매수하며 테슬라의 미래 성장성을 높게 평가했다. 그 이전에 테슬라를 알아본 사람이 있다. 국내 투자자들에게 ‘돈나무’ 언니로 잘 알려진 캐시우드다. 캐시우드는 본인이 이끄는 ARK인베스트먼트의 대표상품인 ARK이노베이션ETF(ARKK)에 테슬라를 비중 있게 담아 지난해 150%가 넘는 수익을 올렸다. 매니저가 종목을 선별할 수 있는 액티브 ETF의 매력이 잘 드러난 사례다.

국내 시장에서도 ARK ETF의 신화를 볼 수 있을까. 최근 국내 자산운용사들은 고유의 운용 역량이 담긴 액티브 주식형 ETF를 출시하며 ‘한국판 ARK ETF’ 신화를 만들어 내겠다는 포부를 밝히고 있다. 삼성자산운용과 미래에셋자산운용의 양강 구도로 굳혀진 국내 ETF 시장에서 액티브ETF 펀드를 통해 운용 역량을 증명해 시장 점유율 확대를 이뤄내겠다는 각오다.

◆운용사 운용 역량 고스란히

26일 금융투자업계에 따르면 국내 증권시장에 상장된 주식형 액티브 ETF는 총 11개다. 삼성자산운용과 미래에셋자산운용이 지난해 3종(‘TIGER인공지능코리아그로스액티브’, ‘KODEX혁신기술테마액티브’, ‘KODEX K이노베이션 액티브’)의 주식형 액티브 ETF를 선보인 가운데 전일 액티브 주식형 ETF 8종이 추가로 상장됐다.

액티브 ETF는 일반적으로 투자자들이 사고팔았던 ETF의 형태와 다르다. 그간 거래해왔던 대부분의 ETF는 구성된 지수를 따라가는 패시브(인덱스)형이다. 예컨대 코스닥150ETF의 경우 코스닥150지수 내에 있는 종목들을 담아 수익률의 흐름을 똑같이 추종하도록 한다. 액티브 ETF는 패시브형 ETF에 액티브 주식형 펀드 성격을 결합한 것이다. 수동적으로 지수를 추종하기도 하지만 펀드매니저가 선호하는 종목을 원하는 만큼 담아 포트폴리오를 구성할 수 있도록 했다. 자산의 70% 이상은 비교지수를 추종하고 나머지 30% 영역에서 매니저의 역량이 반영된다. 매니저의 재량권은 상관계수 0.7을 유지하는 선에서 이뤄지게 되며 수수료는 기존 ETF 보다 조금 높은 수준이다.

이렇다 보니 수익률을 통해 운용사 혹은 운용역의 역량이 판가름 된다. 예컨대 같은 ESG 공모 펀드라고 하더라도 담은 종목과 비중에 따라 수익률이 차이가 나듯 펀드매니저가 어떠한 종목을 30% 영역에서 고르느냐에 따라 같은 유형의 상품도 엇갈린 방향성을 보일 수밖에 없다.

투자자 입장에선 액티브 ETF로 선택의 폭을 더 넓힐 수 있을 것으로 기대된다. 이미 ETF 투자가 활성화돼 있는 미국의 경우 패시브형 보다 액티브 ETF에 대한 수요가 높다. 지난해 기준 미국 ETF의 신규 상품 중 56%가 액티브 ETF 상품이었다. 올해 새롭게 출시된 ETF 중 60%도 액티브 ETF였다. 정성인 한국투자신탁운용 ETF팀장은 "지난해 ARK ETF의 광폭 상승에 따라 액티브 ETF 시장이 급격하게 팽창하며 글로벌 트렌드로 자리 잡고 있다"며 "액티브 ETF에 대한 꾸준한 수요에 발맞춰 운용사들도 액티브 ETF시장에서 적극적으로 상품을 출시해 나갈 것"이라고 설명했다.

◆ESG·BBIG·이동 수단 관련 ETF 다수…무엇이 다르나?

이달 국내 자산운용사들이 출시한 액티브 주식형 ETF를 보면 ESG(환경·사회·지배구조)와 BBIG(배터리·바이오·인터넷·게임)와 관련된 것들이 많았다. 지난해 투자자로부터 뜨거운 관심을 받아온 ESG와 BBIG 등이 중심이 된 펀드를 출시한 것이다.

삼성자산운용은 'KODEX K-미래차 액티브 ETF'와'KODEX K-신재생에너지액티브 ETF' 상품을 출시했다. K-미래차 펀드의 경우 국내 종목 중 전동화, 친환경 부품 등을 융합한 스마트 모빌리티 관련 종목인 현대차, LG전자, 만도 등 에 투자한다. K-신재생에너지 펀드도 국내 기업 중 태양광, 풍력, 수소 등 재생에너지 관련 기업 위주로 투자를 이어갈 계획이다. 한화솔루션, 두산퓨얼셀 등이 담길 것으로 예상된다.

미래에셋자산운용은 국내 이동 수단 관련 기업에 투자하는 ‘TIGER 퓨처모빌리티 액티브 ETF’와 BBIG 테마에 투자하는 ‘TIGER 글로벌BBIG 액티브 ETF’를 출시했다. BBIG액티브 펀드의 경우 나스닥시장에 상장된 종목이 대상이다. 나스닥100 추종 ETF를 50% 편입해 지수 성과를 추종하고, 글로벌 BBIG ETF 5개 종목에 각각 10%씩 투자해 초과 성과를 추구하는 것이 특징이다.

한국투자신탁운용은 ‘네비게이터 친환경자동차밸류체인 액티브 ETF’와 ‘네비게이터 ESG 액티브 ETF’ 상품을 출시했다. 국내 종목 중 중장기 성장성이 높은 친환경 자동차 업체와 ESG 경영이 우수한 기업에 투자한다. 한투운용은 기존 ETF 브랜드인 ‘KINDEX’ 대신 ‘네비게이터’를 택했다. 액티브 주식형 ETF 부문에서 국가, 테마 자산에 걸쳐 꾸준하게 상품을 출시해 브랜드 파워를 높여나가겠다는 전략에서다. 타임폴리오운용도 ‘BBIG 액티브 ETF’와 코스피를 비교지수로 둔 ‘K스탁 액티브 ETF’를 출시했다.

이외에도 NH아문디자산운용, 신한자산운용, KB자산운용, 한화자산운용 등도 연내 주식형 액티브 ETF 출시를 준비 중이다. 한 업계 관계자는 "대형 운용사들이 시장을 양분하고 있는 상황에서 중소형운용사에겐 액티브 주식형 ETF 출시가 시장점유율을 확대할 기회로 작용할 것"이라고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr