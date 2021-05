해외문화홍보원, 국제 한류 콘텐츠 공모

'토크토크 코리아 2021' K팝 MV·한복 화보 등 접수

문화체육관광부 해외문화홍보원은 오는 25일부터 7월 15일까지 '토크토크 코리아(Talk Talk Korea) 2021'을 진행한다. 지난해까지 170개국 4만여 명이 참여한 국제 한류 콘텐츠 공모전이다. 오디션, 챌린지, 특별 등 세 분야에서 여덟 가지 주제로 콘텐츠를 접수한다. K팝 뮤직비디오(영상), 한복 화보(영상), 현대 국악(영상·이상 오디션), 한국 장기자랑(짧은 영상), 한국 전통문화(일러스트), 한국 순간 사진(스냅사진·이상 챌린지), 한국 미디어아트 영상, 해외문화홍보원 캐릭터 이모티콘(이상 특별) 등이다. 주제에 맞는 작품을 제작해 공식 누리집에 제출하면 된다. 관계자는 "한류 스타와 누리소통망(SNS) 인플루언서가 오디션 심사에 참여한다"며 "코리아넷 유튜브 채널을 통해 그 과정을 공개할 예정"이라고 했다.

해외문화홍보원은 누리꾼 투표를 포함한 두 차례의 종합 심사와 평가를 거쳐 주제별 1등부터 5등까지 수상작 128개를 선정한다. 주제별 1등 수상자 여덟 명에게는 한국문화를 체험하는 4박 5일 일정의 방한 기회를 제공한다. 모든 수상자에게는 'K 배지'를 수여한다. 해외 홍보대사로 위촉된 '이달의 소녀'가 사인한 음반을 포함해 다양한 경품을 주는 행사도 한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr