[특징주]'한국차 관세 15%' 공식 확인에 자동차부품株 강세

2일 미국 상무부가 한국과 미국의 무역합의에 따라 한국산 자동차 관세를 지난달 1일부터 소급해 15%로 인하한다고 공식적으로 밝히자 자동차부품 관련 종목들이 강세다.

이날 오전 10시8분 기준 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 313,500 전일대비 10,000 등락률 +3.29% 거래량 88,713 전일가 303,500 2025.12.02 10:46 기준 관련기사 보스턴다이내믹스 "현대차 공장에 휴머노이드 투입 시작"현대모비스 모빌리티 기술 축제서 '역대 최다' 아이디어 쏟아져현대모비스, '테크 브릿지 2025'서 신기술 50개 공개 전 종목 시세 보기 close 는 전 거래일 대비 9000원(2.97%) 오른 31만2500원에 거래되고 있다.

이외에 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 246,500 전일대비 9,000 등락률 +3.79% 거래량 78,792 전일가 237,500 2025.12.02 10:46 기준 관련기사 벤츠 회장 "LG는 유일무이한 회사…AI·에너지저장 협력 논의"[특징주]LG이노텍, 3분기 수익성 개선에 7% 상승…신고가내년 韓증시 주도주는 반도체·조선·기계 전 종목 시세 보기 close (3.79%), 티에이치엔 티에이치엔 019180 | 코스피 증권정보 현재가 7,920 전일대비 450 등락률 +6.02% 거래량 592,475 전일가 7,470 2025.12.02 10:46 기준 관련기사 티에이치엔, 주당 50원 현금배당…작년 영업익 134% ↑티에이치엔, 주당 50원 현금배당티에이치엔, 자회사 티에이치엔오토브라질 주식 356억원 규모 취득 결정 전 종목 시세 보기 close (7.50%), SJG세종 SJG세종 033530 | 코스피 증권정보 현재가 9,070 전일대비 570 등락률 +6.71% 거래량 1,281,278 전일가 8,500 2025.12.02 10:46 기준 관련기사 반도체 슈퍼사이클 기대감 확산… 장비株 동반 질주[특징주]세종공업, 현대·기아차 2분기 호실적 전망에 ‘강세’[특징주] 세종공업, 삼성發 로봇 M&A 예고에 삼성·현대·LG 협력 부각 강세 전 종목 시세 보기 close (5.76%), 모티브링크 모티브링크 463480 | 코스닥 증권정보 현재가 8,700 전일대비 390 등락률 +4.69% 거래량 182,871 전일가 8,310 2025.12.02 10:46 기준 관련기사 [특징주]모티브링크, 상장 이틀째 급등…18%대 ↑[특징주]오버행 우려 없는 모티브링크…첨단 전력변환 기술로 우주·방산 노린다 전 종목 시세 보기 close (6.14%), HL만도 HL만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 51,400 전일대비 200 등락률 +0.39% 거래량 954,859 전일가 51,200 2025.12.02 10:46 기준 관련기사 [특징주]HL만도, 실적+로보틱스 기대감에 10%대 ↑[특징주]HL만도, 수익성 입증에 8%↑[클릭 e종목]"HL만도, 로봇산업 역할 확대…목표가 상향" 전 종목 시세 보기 close (4.30%), 한국피아이엠 한국피아이엠 448900 | 코스닥 증권정보 현재가 62,700 전일대비 2,700 등락률 +4.50% 거래량 734,486 전일가 60,000 2025.12.02 10:46 기준 관련기사 [특징주]한국피아이엠, '휴머노이드 로봇 손' 상용화 논의에 7%↑한국피아이엠 "'휴머노이드 로봇 손' 소재 상용화 논의 진행"상법 개정 훈풍에 우선주 투자 매력 부각...투자자들 레버리지 카드 ‘만지작’ 전 종목 시세 보기 close (4%) 등이 오르고 있다.

이는 이날 미국이 한국산 자동차 관세에 대해 공식적으로 입장을 밝히자 투심이 몰린 것으로 보인다.

하워드 러트닉 미국 상무장관은 이날 상무부가 엑스(X·옛 트위터)에 올린 성명에서 "한국이 국회에서 전략적 투자 법안을 시행하기 위해 공식적으로 움직였다"며 "이 핵심 단계는 미국 산업과 노동자들이 (도널드 트럼프) 미국 대통령의 한국과의 무역협정의 완전한 혜택을 볼 수 있도록 보장한다"고 밝혔다.

그는 이어 "이에 미국은 협정에 따라 자동차 관세를 11월 1일부터 15%로 하는 것을 포함해 특정 관세를 인하할 예정"이라고 전했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>