본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

[클릭 e종목]"SGC에너지, REC 발급 확대·데이터센터 운영 등으로 목표가 ↑"

박승욱기자

입력2026.02.04 07:38

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하나증권은 SGC에너지 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 4만원으로 올렸다고 4일 밝혔다.

[클릭 e종목]"SGC에너지, REC 발급 확대·데이터센터 운영 등으로 목표가 ↑"
AD
원본보기 아이콘

유재선 하나증권 연구원은 "신재생에너지 공급인증서(REC) 발급량 확대, 구역전기사업 전환, 데이터센터 운영 및 전력 공급 확대 등 2030년까지 가파른 성장이 예상된다"며 "우선 2027년까지 REC 가중치 상향에 따른 REC 발급량 증가로 300억원 이상 이익 성장이 가능하며 이때까지 구역전기사업 전환으로 전력 도매가격(SMP) 대비 높은 가격으로 전력을 공급할 수 있어 최대 500억원까지 추가적인 증익 여력이 발생할 것"이라고 분석했다.


이어 "데이터센터 사업은 SGC그린파워 부지에서 국내 통신사 및 증권사와 협력하는 사업으로 40MW로 시작하며 올해 착공, 2028년 시운전과 운영을 목표로 진행한다"며 "최대 300MW까지 단계적 확장이 이뤄질 가운데 신규 발전설비 투자도 병행되고 건설·부동산 부문의 설계·조달·시공(EPC)을 통한 실적 기여도 가능하다"고 덧붙였다.

유 연구원은 "지난해 4분기 매출액은 6248억원으로 전년 대비 3.6% 줄었는데 이는 SMP 하락 및 발전량 감소로 전기 매출이 감소했지만 REC 계약 물량 공급 증가로 하락폭을 만회한 것"이라며 "건설·부동산 부문에서 해외 플랜트 건설이 본격적으로 진행돼 안정적인 추세를 이어나가는 중"이라고 짚었다.


그러면서 "지난해 4분기 영업이익은 188억원으로 전년 대비 28.1% 줄었는데 이는 제조 부문 적자전환과 발전 부문 이익률 하락 영향이 크다"면서도 "배출권 가격 상승을 고려하면 중장기 이익 증가 요소가 될 수 있다"고 했다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]"돈도 안주고 부려먹더라" 섬찟한 내 뒷담화…'머슴' 개발자 "3시간만에 탄생" [단독]"돈도 안주고 부려먹더라" 섬찟한 내 뒷담화... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 AI 전용 SNS '머슴' 만든 코딩 늦깎이…"3시간 만에 뚝딱"

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"청약통장, 이번 달엔 날리지 말자"…2월 분양 1만가구 '골라 넣는 법'

새로운 이슈 보기