▶김낙중씨 별세, 김태진(두제 에너지산업 대표) 용진((주)제스 대표) 은정(고양신문 부사장) 은주(전 중도일보 차장) 부친상 박상욱(문화일보 편집부 부장) 빙부상=14일 대전 유성한가족병원 장례식장 9층 9호실, 발인 16일 낮 12시, ☎(042)611-9700

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr