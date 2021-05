[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 당대표에 도전한 주호영 전 원내대표는 윤석열 전 검찰총장이 국민의힘 입당의사를 전했다고 밝혔다.

주 전 원내대표는 13일 국민의힘 전·현직 의원 모임인 마포포럼 강연 후 기자들과 만난 자리에서 "본인에게 직접 확인하지는 못했고 여러 채널들이 있는데 함께할 수 있다는 것을 몇 군데서 확인했다"고 말했다.

그는 "내가 (당대표로) 뽑히면 조속히 만나 볼 것"이라며 "(대선) 레이스가 시작되기 전에 들어오면 좋은 것이다. 최대한 노력하겠다"고 말했다.

주 전 원내대표는 국민의힘 소속 대권후보들과 관련해서는 "그분들이 당의 중심에서 활동하고 중요한 일을 맡게 하는 장을 만들면 가능하다고 본다"고 말했다. 외부 영입 노력과 함께 국민의힘 내부 대선주자 역시 키우겠다는 것이다.

