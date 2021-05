송영길, 최태원 만나 "새로운 기업가 정신 통한 재개 변화 기대"

[아시아경제 오주연 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 13일 국회를 방문한 최태원 대한상공회의소 회장과 만나 "코로나 국난 조기극복을 위해 각자 위치에서 깊이 고민하고, 국가 미래를 위해서 머리 맞대고 풀어나가자"고 말했다.

이날 오후 송 대표는 대한상의 회장 취임 후 첫 국회를 찾은 최 회장과 만나 "오늘 만남을 계기로 초심을 잘 새기고 활발히 소통해 민생과 경제를 조화롭게 발전시키자"면서 이 같이 말했다.

송 대표는 "정보통신, 4차 산업혁명과 포스트 코로나 시대에 신산업을 이끌어가실 분들이 함께 하시는 만큼 대한상의 미래가 밝고 역동적으로 보인다고 생각한다"면서 "민주당과의 활발한 소통을 기대한다"고 전했다.

또한 "최 회장은 기업의 경제적 가치 뿐만 아니라 사회적 가치의 중요성에도 적극 노력하고 계시다"며 "새로운 기업가 정신을 통해 새로운 기업 변화를 추구할 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다. 그러면서 "재개 변화에 적극 응원 드리며 함께 돕겠다"고 말했다.

최 회장은 "대한상의를 비롯한 재계에서도 포스트 코로나, 포스트 팬데믹 시대에 어떻게 나라의 발전과 경제 발전을 이룰 수 있는지 고민해야한다고 생각한다"고 화답했다. 이어 "귀를 열고 많은 의견과 조언을 청취하고 반성할 것은 반성하고 고칠 것은 고치며 계승·발전시킬 것은 무엇인지 찾아가겠다"고 덧붙였다.

