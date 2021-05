[세종=아시아경제 문채석 기자] 김현수 농림축산식품부장관은 13일 오전 토마스 빌섹 미국 농무부 장관과 영상 면담을 했다.

면담에서 양측은 세계 식량안보를 위한 국제공조의 필요성 등에 대해 의견을 나누었으며, 양국의 농업·농촌 발전을 위한 협력을 계속해 나가기로 했다.

특히 김 장관은 오는 30~31일 우리나라가 주최하는 P4G 정상회의에 대한 미국의 관심을 요청했고, 양측은 농업·농촌 분야의 기후변화 대응을 위해 공동 노력키로 했다.

이번 면담은 지난 2월24일 빌섹 장관의 취임을 계기로 미국 측이 요청해 추진된 것이다. 우리나라를 포함한 주요 국가들의 농업장관과 화상 면담을 진행하는 것으로 파악된다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr