코스피, '3200선' 회복...개인 나홀로 순매수

[아시아경제 박지환 기자] 전날 사상 최고치를 경신했던 코스피가 오전에 이어 오후 들어서도 약세 흐름을 보이고 있다. 다만 외국인과 기관의 대규모 매도세에 무너졌던 '3200선'을 회복하며 시간이 갈수록 낙폭을 줄이고 있는 모습이다.

11일 오후 1시14분 기준 코스피는 전일 대비 45.70포인트(1.41%) 하락한 3203.60을 가리키고 있다. 전날 3249.30까지 오르며 종가 기준 사상 최고치를 기록했던 코스피는 이날 9.38포인트(0.29%) 내린 3239.92에 출발했다. 장 중 한때 3200선 아래로 밀리기도 했다.

투자자별로는 개인이 2조6162억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 1조5027억원과 1조1062억원 순매도했다.

시가 총액 상위 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 2,000 등락률 -2.40% 거래량 21,404,718 전일가 83,200 2021.05.11 13:57 장중(20분지연) 관련기사 D램 '물리적 한계' 넘어선 삼성…반도체 기술 리더십 확보코스피, 외인·기관 동반 매도에 3200선 붕괴..."하락 추세 전환은 아냐"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (-2.04%)를 비롯해 대부분의 종목이 하락세를 나타났다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 7,500 등락률 -5.77% 거래량 7,569,823 전일가 130,000 2021.05.11 13:57 장중(20분지연) 관련기사 SKEIT 물리셨나요? “대선주자 1위” 관련 황금주!! 마지막 기회!코스피, 외인·기관 동반 매도에 3200선 붕괴..."하락 추세 전환은 아냐"국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세 close (-5.00%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 348,000 전일대비 14,000 등락률 -3.87% 거래량 1,157,039 전일가 362,000 2021.05.11 13:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도에 3200선 붕괴..."하락 추세 전환은 아냐"국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세네이버, 1769억 규모 자사주 처분 결정 close (-3.59%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 812,000 전일대비 4,000 등락률 -0.49% 거래량 55,962 전일가 816,000 2021.05.11 13:57 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세'mRNA' 모더나 백신, 1차 검증 통과… "예방효과 94%"코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세' close (-0.98%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 226,500 전일대비 3,000 등락률 -1.31% 거래량 669,809 전일가 229,500 2021.05.11 13:57 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세신차 출시 “현대차”가 공식 인증! 전 세계 3개 기업만 판매한다!기관, 5월 상승장 이끄나...연기금도 순매수 행진 close (-1.53%) 등이 내렸다. 반면 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 910,000 전일대비 2,000 등락률 -0.22% 거래량 226,923 전일가 912,000 2021.05.11 13:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도에 3200선 붕괴..."하락 추세 전환은 아냐"LG화학, ESG 유망기업 육성 펀드에 1500억원 투자국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세 close 은 0.22% 소폭 상승했다.

같은 시각 코스닥은 전일 대비 14.92포인트(1.50%) 하락한 977.88을 나타냈다. 투자자별로 개인이 3923억원 순매수했으며 외국인과 기관은 각각 1847억 원, 1919억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 152,400 전일대비 900 등락률 +0.59% 거래량 153,751 전일가 151,500 2021.05.11 13:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도에 3200선 붕괴..."하락 추세 전환은 아냐"국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세' close (0.59%)을 제외한 모든 종목이 약세였다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 112,900 전일대비 3,300 등락률 -2.84% 거래량 697,299 전일가 116,200 2021.05.11 13:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도에 3200선 붕괴..."하락 추세 전환은 아냐"국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세' close (-1.72%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 133,900 전일대비 4,400 등락률 -3.18% 거래량 143,902 전일가 138,300 2021.05.11 13:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도에 3200선 붕괴..."하락 추세 전환은 아냐"국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세' close (-1.74%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 59,700 전일대비 1,600 등락률 -2.61% 거래량 181,121 전일가 61,300 2021.05.11 13:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도에 3200선 붕괴..."하락 추세 전환은 아냐"국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세정부 "게임사, 주52시간제 지켜라"…10일 설명회 close (-3.10%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 53,100 전일대비 800 등락률 -1.48% 거래량 316,230 전일가 53,900 2021.05.11 13:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도에 3200선 붕괴..."하락 추세 전환은 아냐"국내 증시, 고점 부담·美기술주 하락 여파에 동반 약세코스피 '3200' 근접 마감…셀트리온 3형제 '강세' close (-1.48%) 등이 하락했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr