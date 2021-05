탈레반, 이슬람 라마단 종료 축제로 3일간 휴전선포

아프간 정부측도 휴전선포에 환영

미군 철수시작 직후부터 맹공 퍼부어

[아시아경제 이현우 기자] 아프가니스탄 정부군과 교전 중인 무장조직 탈레반이 이슬람 최대 명절인 라마단(금식성월) 종료를 기념하는 '이드 알 피트르(이드)' 축제를 맞아 3일간의 휴전을 선포했다. 미군 철수 직후부터 파상공세를 펴고 있는 탈레반과 아프간 정부간의 평화협상은 계속 난항을 거듭하고 있다.

9일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 탈레반은 이날 성명을 통해 "이드 첫날부터 사흘째 되는 날까지 전국에서 적에 대한 모든 공격 작전을 중지하기로 했다"며 "하지만 만약 적이 이 기간에 공격을 감행할 경우 강력하게 방어할 준비가 돼 있다"고 밝혔다. 이드 알 피트르는 라마단의 종료를 기념하는 축제로 올해는 초승달이 언제 뜨느냐에 따라 13일 또는 14일부터 시작될 예정이다.

탈레반은 작년에도 이드 축제 때 휴전을 선언한 바 있다. 탈레반의 휴전 선언에 압둘라 압둘라 아프간 정부 국가화해최고위원회 의장 측은 환영한다는 입장을 밝혔다. 압둘라 의장은 작년 9월부터 시작된 탈레반과의 평화협상을 총괄하고 있다. 탈레반의 이번 휴전선언은 지난 8일 카불 내 학교 근처에서 발생한 폭탄 테러로 68명이 사망한 이후 이틀만에 나왔다. 아슈라프 가니 아프간 대통령은 이번 테러의 배후로 탈레반을 지목했으나 탈레반 측은 관련 혐의를 계속 부인하고 있다.

탈레반은 미군이 지난 1일부터 철수를 개시하면서 헬만드주 등 여러 곳에서 최근 대규모 공세를 진행 중이다. 탈레반이 아프간 전역의 60% 이상을 대부분 장악한 것으로 알려진 가운데, 아프간 정부가 전복될 우려 등이 제기되고 있다.

