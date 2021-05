남가좌1동 백련산허준약국 취약계층 이웃 위해 800만 원 상당 의약품 기부

정윤석 약사, 어린이와 장애인 돕고 싶다는 딸 효주 양 뜻 따라 나눔 실천...서대문구 남가좌1동 '우리동네 나눔가게' 확대 추진

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 남가좌1동의 ‘우리동네 나눔가게’인 백련산허준약국이 최근 저소득 가정의 어린이와 장애인, 어르신을 위해 800만 원 상당 의약품을 기부했다고 10일 밝혔다.

‘나눔가게’란 어려운 이웃을 위해 이용 쿠폰이나 물품 등을 정기적으로 무상 제공하며 나눔을 실천하는 음식점, 약국, 미용실 같은 업소를 말한다.

현재 남가좌1동주민센터는 지역 안팎의 16개 상점과 협약을 맺고 있다.

백련산허준약국(응암로 196)은 2017년부터 나눔가게로 참여하며 꾸준히 기부를 펼쳐 왔지만 올해 가정의 달을 맞아 이뤄진 나눔은 의미가 남달랐다.

이 약국 대표인 정윤석 약사는 딸 정효주 어린이(연세재활학교 4학년)의 뜻에 따라 이번 기부에 나섰다.

정 약사는 “딸을 가졌을 때부터 기부를 시작했는데 올해는 특별히 딸의 바람대로 나눔을 할 수 있어 더 보람을 느낀다”고 말했다.

또 “의약품이 필요한 분들께 조금이나마 도움이 되길 바라며, 어린이와 장애인이 차별받지 않고 서로 이해하며 함께 살아가는 세상이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

최근 남가좌1동주민센터 앞에서 열린 전달식에는 정 약사 부부와 효주 양이 함께해 의미를 더했다.

기부 의약품은 어린이종합영양제와 응급함, 파스, 소독약 등으로 다양하며 남가좌1동주민센터, 서대문농아인복지관, 서대문발달장애인평생교육센터를 통해 170여 가구에 전해질 예정이다.

정종미 남가좌1동장은 “코로나19로 힘든 때에 기부에 참여해 준 약사님과 가족 분들께 감사드리며 나눔가게를 확대하는 등 지역사회 내 지속 가능한 나눔 공동체 활성화에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr