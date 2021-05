레페리, 어버이날 맞아 소외 어르신 위한 사랑의 물품 나눔 캠페인 전개

[아시아경제 이승진 기자] 레페리가 소외 어르신들을 위한 ‘사랑의 물품 나눔 캠페인’을 펼치며 지역사회에 온정을 나눴다..

뷰티 인플루언서 비즈니스 그룹 ‘레페리’는 어버이날을 맞아 서울시 마포구 사회복지협의회를 통해 독거 어르신 및 지역 저소득가정 어르신들에게 4억원 상당의 건공보조제 슈레피 인핸서와 미네랄 워터 1만 세트를 증정했다고 7일 밝혔다.

장기간 이어진 코로나19로 독립된 공간에서 홀로 더 외로이 시간을 보내고 있는 독거노인분들과 외부활동에 어려움을 겪고 있는 소외 노인 가정에 온정의 물품을 전하며 삶의 위로와 위기 극복에 힘을 보탰다. 어르신들의 면역력 향상에 도움을 드리기 위해 발효 홍삼 성분이 함유된 건강보조제 슈레피 인핸서를 전달하며 이들의 건강을 도왔다.

한편, 레페리는 ‘진실·진심·진정’을 기업 가치로 삼아 비즈니스는 물론 지역사회의 발전과 더 나은 창업 환경 조성을 위한 다양한 사회공헌활동을 펼치며 나눔상생 경영에 앞장서고 있다.

최인석 레페리 대표는 "이번 나눔 활동을 통해 코로나19로 힘든 나날을 보내고 계신 이웃 어른들에게 조금이나마 힘이 되었으면 한다"며 "앞으로도 소외된 이웃과 지역사회에 도움을 전하며 함께 상생해 나가는 기업이 되도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr