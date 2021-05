외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 2주 연속 매도세를 지속했다.

2일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 26일부터까지 30일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조2937억원을 순매도했다. 2주 연속 1조원대 매도세가 이어졌다. 코스피시장에서 9497억원을, 코스닥시장에서는 3438억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 932,000 전일대비 19,000 등락률 -2.00% 거래량 657,252 전일가 951,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 LG화학, 첨단소재 세자릿수 신입·경력직원 뽑는다기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대"기관·외국인 매도에…코스피 약보합세 close 이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 7029억원 순매수했다. 뒤이어 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 270,500 전일대비 4,500 등락률 -1.64% 거래량 714,238 전일가 275,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 다쓴 페트병 10개로 자원봉사 조끼 만든다SK이노-SK렌터카, 전기차 배터리 '안전하게 오래쓰는 배터리 솔루션' 공동 추진기아 -SK이노, 전기차 배터리 순환경제 구축 위해 손잡는다 close 을 961억원 사들였다. 이밖에 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 40,000 전일대비 500 등락률 +1.27% 거래량 2,465,742 전일가 39,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "1Q 순항 신한지주…은행·非은행 모두 호실적"신한지주, 1분기 당기순이익 1조2179억원외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여 close (909억원), 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 112,000 전일대비 1,000 등락률 +0.90% 거래량 546,447 전일가 111,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 증시 오르고 지분가치 상승까지...한국금융지주 한달새 28% 뛰어다시 상승장, 주도주는 무엇?…증권 업계, 공식 살펴보니몸값 치솟는 '한국금융지주' close (710억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 45,650 전일대비 850 등락률 +1.90% 거래량 2,208,796 전일가 44,800 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 [특징주]하나금융지주, 1분기 실적 호조에 신고가[클릭 e종목]"하나금융지주, 1Q 이익 시장 기대치 상회…목표가↑"[e공시 눈에 띄네]코스피-23일 close (633억원), LG화학우 LG화학우 051915 | 코스피 증권정보 현재가 445,500 전일대비 1,500 등락률 -0.34% 거래량 62,698 전일가 447,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지장 초반 코스피 개인 순매수세에 '상승'코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지 close (521억원), 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 500 등락률 -0.21% 거래량 183,616 전일가 243,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도'공매도' 맞물린 5월 MSCI 지수 재조정…떨고있는 종목은? [특징주]BTS 컴백 기대감…하이브 주가 '들썩' close (484억원), 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 192,000 전일대비 4,000 등락률 +2.13% 거래량 228,679 전일가 188,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e 종목] 현대글로비스, 실적 기대는 되는데..[클릭 e 종목] 현대글로비스의 2.3조 현금성자산외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아 close (409억원), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 270,500 전일대비 6,500 등락률 -2.35% 거래량 210,753 전일가 277,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 화장품 회복 신호탄 쏜 아모레퍼시픽·LG생건, 주가는 엇갈리네[클릭 e종목]“아모레퍼시픽, 빠르게 상승하는 수익성”아모레퍼시픽, 정기예금 420억원 에뛰드 차입 담보 close (402억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 303,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 291,872 전일가 303,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 "AI로 더 빨리, 정확히 진단" SKT, 가톨릭중앙의료원과 '의료 AI솔루션' 개발 협약외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도통신사 못믿을 인터넷 품질…정부 '소비자 셀프점검' 약관 개선 close (387억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 18,673,197 전일가 81,700 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 '동학개미' 삼성전자 지분 10% 돌파, 국민연금도 넘어섰다삼성전자, Neo QLED 8K 신규 영상 공개…이시영·류준열 참여"반도체 사령관 역할해야"…대구시장도 "'이재용 사면', 간곡히 요청" close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 6783억원 순매도했다. 이어 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 73,300 전일대비 200 등락률 -0.27% 거래량 1,571,575 전일가 73,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 '사자'에 최고치 경신…3220선 마감외국인, 3주 연속 '사자'…LG화학 사고 삼성SDI 팔고 코스피 혼조세 소폭 상승 마감.. 3200 코앞 close 를 2571억원 팔았다. 이밖에 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,000 전일대비 2,000 등락률 -1.54% 거래량 3,955,947 전일가 130,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대"기관·외국인 매도에…코스피 약보합세삼성전자 물리셨나요?! 반도체 “국산화” 성공! 최대 수혜주 적중했습니다 close (2420억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 494,025 전일가 270,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 시총을 보면 주도주가 보인다[클릭 e종목]"현대모비스, 1분기 실적 기대이하"…목표가↓외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도 close (2292억원), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 77,000 전일대비 2,300 등락률 -2.90% 거래량 3,165,897 전일가 79,300 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기아, 전기차 EV6 일부 모델에 국산 타이어 단다기아 -SK이노, 전기차 배터리 순환경제 구축 위해 손잡는다시총을 보면 주도주가 보인다 close (1281억원), 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 45,100 전일대비 550 등락률 +1.23% 거래량 827,653 전일가 44,550 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]두산퓨얼셀, 정책이 만든 계절성 "상저하고 기대"두산퓨얼셀, 연료전지 장기유지보수 계약 체결두산퓨얼셀, 연료전지 시스템 장기유지보수계약 체결 close (687억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,000 전일대비 5,500 등락률 -2.53% 거래량 1,168,115 전일가 217,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대"기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것” close (651억원), LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 24,300 전일대비 950 등락률 -3.76% 거래량 6,000,759 전일가 25,250 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 LG디스플레이, 주가는 주춤한데... 증권사는 '고' 합창LG디스플레이, RBA-UNGC 가입…"ESG 경영 강화"[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close (646억원), LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 126,500 2021.04.30 00:00 장마감 관련기사 LG트윈타워 청소근로자 농성 종료…마포빌딩서 근무키로 합의LX 사명 논란 마무리…LG-한국국토정보공사, 사명 공동사용 합의키로LG 4개 상장사, 기후변화 대응 우수기업 선정 close (607억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 2,500 등락률 -0.93% 거래량 698,855 전일가 268,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대"기관·외국인 매도에…코스피 약보합세코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것” close (529억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

3일부터 재개되는 공매도는 외국인 수급 측면에서 긍정적인 변화가 될 것이란 분석이다. 이경민 대신증권 연구원은 "공매도 재개는 투자심리, 수급교란 요인이 될 수 있지만 외국인 수급 측면에서 긍정적인 영향이 기대되는 변화로 본다"면서 "매도 재개시 액티브 펀드, 헤지펀드, 롱숏펀드 등 다양한 성격의 글로벌 자금 유입이 가능하기 때문"이라고 말했다. 외국인의 증시 영향력도 더 확대될 것으로 보인다. 이 연구원은 "개인투자자들의 물량 잠식 효과에 펀드매니저의 뷰가 반영된 자금이 들어온다는 측면에서 외국인 순매수가 주가와 증시에 미치는 영향력이 커질 것"이라고 설명했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr